Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Plimbare cu velierul pentru unii, muncă pentru ceilalți: „Sunteți așteptați la șmotruit podeaua!”

Episodul 1 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 20 iulie 2026. Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Mirela Vaida și Adriana Trandafir se bucură de o plimbare cu velierul, în timp ce Codruța Filip și Valentin Sanfira șterg podeaua navei. În același timp, Rikito Watanabe și Sonny Medini muncesc din greu la curățarea și nivelarea plajei. Contrastul dintre relaxare și muncă a oferit momente savuroase.

”Începe scandalul!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere,...

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Luni, 20.07.2026, 23:20

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Luni, 20.07.2026, 22:30

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Miercuri, 16.07.2025, 22:34