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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 20 iulie 2026. Ce echipă a câștigat proba. Scorul a fost răsturnat în ultimul moment

Primul episod din noul sezon „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” aduce probe spectaculoase, momente amuzante și o competiție strânsă între echipele conduse de Nea Marin. Află cine a câștigat prima întrecere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Iulie 2026, 23:00 | Actualizat Luni, 20 Iulie 2026, 15:16
Ce echipă a câștigat proba. Scorul a fost răsturnat în ultimul moment | Antena 1
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Un nou sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” a început în forță, iar Nea Marin nu i-a lăsat nici de această dată pe invitați să se bucure de o vacanță liniștită. Încă de la primele ore ale dimineții, acesta i-a întâmpinat pe concurenți și le-a explicat că îi așteaptă numeroase provocări, probe solicitante și multă muncă. Așa cum și-a obișnuit publicul, Nea Marin este hotărât să le testeze vedetelor atât rezistența fizică, cât și spiritul de echipă.

Ce echipă a câștigat proba. Scorul a fost răsturnat în ultimul moment

Noul sezon aduce în prim-plan atât fețe noi, cât și vedete care au mai participat în trecut și sunt pregătite să accepte din nou provocările gazdei. Atmosfera a fost una plină de energie încă din primul episod, iar concurenții au demonstrat că sunt gata să facă față tuturor sarcinilor, indiferent cât de dificile vor fi acestea.

Înainte de startul primei competiții, Nea Marin a format cele două echipe după propriile criterii, convins că astfel va exista un echilibru între concurenți. În echipa roșie le-a repartizat pe Adriana Trandafir și Mirela Vaida, bune prietene de mulți ani, alături de Liviu și Andrei. De cealaltă parte, echipa galbenă a fost alcătuită din Valentin Sanfira și soția sa, Codruța Filip, împreună cu Rikito Watanabe și Sonny Medini.

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Prima întrecere a sezonului le-a pus serios la încercare îndemânarea și viteza de reacție. În prima etapă, concurenții au fost nevoiți să recupereze cât mai repede lenjeriile de cameră, iar apoi acestea trebuiau călcate și pregătite impecabil. Deși la început Codruța Filip și Sonny au reușit să obțină un avantaj important pentru echipa galbenă, competiția a rămas deschisă până în ultimele momente.

În etapa dedicată călcatului lenjeriilor, Rikito Watanabe și Valentin Sanfira au reprezentat echipa galbenă, în timp ce Liviu și Andrei au încercat să recupereze timpul pierdut pentru echipa roșie. Fiecare probă a fost contra cronometru, iar concurenții au fost nevoiți să își coordoneze perfect mișcările și să colaboreze eficient pentru a termina cât mai repede.

Scorul a fost răsturnat în ultimul moment

Pe parcursul întrecerii nu au lipsit momentele amuzante. Glumele dintre concurenți, micile încurcături și comentariile savuroase ale lui Nea Marin au stârnit hohote de râs atât în rândul participanților, cât și al telespectatorilor. Chiar dacă spiritul competitiv și-a făcut simțită prezența, vedetele au demonstrat că pot transforma orice provocare într-un prilej de distracție.

La finalul jocului, după o luptă strânsă, echipa roșie, formată din Liviu, Andrei, Mirela Vaida și Adriana Trandafir, a reușit să se impună și să câștige prima întrecere a sezonului. Victoria le-a adus nu doar satisfacția succesului, ci și o binemeritată pauză de relaxare. Drept recompensă, câștigătorii au plecat la plajă, unde s-au bucurat de momente de odihnă și voie bună.

În schimb, membrii echipei galbene nu au avut parte de răgaz. Așa cum îi stă în fire, Nea Marin le-a pregătit noi sarcini și activități, transformând înfrângerea într-o lecție despre muncă și perseverență. Deși obosiți după competiție, aceștia au acceptat provocările cu zâmbetul pe buze, hotărâți să își ia revanșa în edițiile următoare.

Primul episod al noului sezon a demonstrat încă o dată că „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” rămâne o emisiune în care umorul, spiritul de echipă și provocările spectaculoase se îmbină perfect. Cu noi vedete, probe inedite și surprize pregătite de Nea Marin, sezonul se anunță unul plin de competiție, momente memorabile și multă distracție pentru telespectatori.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 20 iulie 2026. Cum se înțeleg, de fapt, Adriana Trandafir și Mirela Vaida...
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