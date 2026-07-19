Facebook a picat pentru mai mulți utitlizatori din România: „Cont momentan indisponibil”. Ce probleme sunt raportate

Facebook a picat în dimineața zilei de 19 iulie 2026. În jurul orei 10:40 au început să fie raportate probleme la rețeaua socială.

Cela mai multe probleme sunt înregistrate la versiunea web a platformei. Utilizatorii nu-și pot accesa conturile de pe laptop sau pc.

„Contul tău este momentan indisponibil din cauza unei probleme tehnice a platformei. Ne așteptăm ca aceasta să fie remediată în scurt timp. Te rugăm să încerci din nou peste câteva minute", este mesajul care le apare utilizatorilor, când încearcă să acceseze Facebook.

Potrivit Downdetector, au fost raportate probleme şi în alte state, printre care Grecia, Serbia şi Statele Unite.

Unii utilizatori au raportat că site-ul este inaccesibil atât de pe desktop, cât și de pe mobil. Site-ul downdetector.ro arată sute de sesizări în intervalul orar 10.44-11.00.