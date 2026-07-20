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(P) Cum îți porți părul la plajă fără să renunți la stil? 5 coafuri recomandate de hairstyliști pentru zilele de vară

Vara îți schimbă nu doar garderoba, ci și rutina de beauty. Dacă ai observat că părul tău nu mai arată la fel după câteva ore petrecute la plajă, să știi că nu ești singura.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Iulie 2026, 10:00 | Actualizat Joi, 16 Iulie 2026, 13:36
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(P) Cum îți porți părul la plajă fără să renunți la stil? 5 coafuri recomandate de hairstyliști pentru zilele de vară
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Soarele, umiditatea, vântul și apa sărată îi pot schimba textura, iar coafura cu care ai plecat de acasă poate arăta complet diferit la sfârșitul zilei.

Asta nu înseamnă că trebuie să renunți la styling, din contră. Dacă alegi coafura potrivită, îți va fi mai ușor să îți protejezi părul și să te bucuri de un look relaxat, chiar și în cele mai toride zile.

Uite câteva idei simple, ușor de “luat în vacanță”, de la echipa Jovsky Studio:

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Beach waves - un look natural care se potrivește perfect verii

Dacă îți dorești o coafură care să nu pară rigidă, beach waves e una dintre cele mai inspirate alegeri. Chiar dacă părul își schimbă ușor forma pe parcursul zilei, valurile lejere își păstrează farmecul și arată firesc. Pentru un rezultat care rezistă mai bine, aplică înainte de expunerea la soare un spray texturizant și un produs cu protecție UV. Îți vor ajuta părul să își păstreze forma și îl vor proteja de uscarea excesivă.

Împletiturile, care sunt practice și elegante în același timp

Împletiturile sunt o alegere excelentă dacă vrei să îți ții părul sub control atunci când bate vântul sau petreci multe ore afară. În plus, te vor ajuta să eviți încurcarea firelor, iar la finalul zilei, după ce desfaci împletitura, vei obține onduleuri naturale fără să folosești placa sau ondulatorul.

Cocul lejer - confort fără prea multe compromisuri

În zilele foarte călduroase, un coc lejer îți poate oferi exact confortul de care ai nevoie, fără să renunți la eleganță. Atenție! Dacă ieși din mare sau din piscină, încearcă să nu îți prinzi imediat părul. Lasă-l câteva minute să elimine excesul de apă, apoi prinde-l lejer. Astfel vei reduce tensiunea asupra firului de păr și riscul de rupere.

Coada joasă – simplă, dar întotdeauna de efect

Nu orice coadă trebuie să fie perfect întinsă. O variantă prinsă lejer, cu puțin volum și câteva șuvițe care încadrează fața, îți va oferi un aspect relaxat și feminin. Este o coafură ușor de realizat, te ajută să îți ții părul departe de față și se potrivește la fel de bine pe plajă, la o plimbare pe faleză sau la o cină în vacanță.

Accesoriile care îți transformă coafura în câteva secunde

O eșarfă din materiale ușoare, o clamă sau câteva agrafe bine alese pot schimba complet o coafură simplă. Pe lângă faptul că adaugă personalitate look-ului, accesoriile te vor ajuta să îți fixezi mai bine părul și să îl menții ordonat chiar și atunci când bate vântul.

Nu există o singură coafură potrivită pentru toate tipurile de păr. Dacă ai părul fin, des sau cu bucle naturale, ceea ce funcționează pentru altcineva poate să nu fie alegerea potrivită pentru tine. La plajă, coafura ideală este cea care ține cont de textura părului tău, îl protejează și rămâne ușor de purtat pe parcursul zilei.

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Alege varianta care ți se potrivește și lasă restul zilei pentru ceea ce contează cu adevărat: vacanța, soarele și momentele pe care vrei să le trăiești!

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