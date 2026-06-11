Rezultate Loto azi, 11 iunie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de joi, 11 iunie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 11 iunie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de joi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Extragerile vor avea loc începând cu ora 18:30 în cadrul emisiunii „Romanii au noroc”. Află care sunt numerele norocoase de astăzi.

Rezultate Loto azi, 11 iunie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 11 iunie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 11 iunie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 11 iunie 2026:

Rezultate Loto 5/40, azi, 11 iunie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 11 iunie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 11 iunie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 11 iunie 2026:

Ce report a fost pus în joc la tragerile Loto de joi, 11 iunie 2026

Duminică, 14 Iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica 7 iunie , Loteria Romana a acordat 25.400 de castiguri in valoare totala de peste 2 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 30,79 milioane de lei (peste 5,86 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 594.700 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 241.000 de lei (peste 45.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 264.100 de lei (peste 50.300 de euro).

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