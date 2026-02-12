Rezultatele loto la extragerile de azi, 12 februarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Loteria Română a organizat noi trageri Loto astăzi, 12 februarie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc | Profimedia

Loteria Română a organizat noi trageri Loto astăzi, 12 februarie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de joi.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. La tragerile de duminică, 8 februarie 2026, au fost acordate 35.272 de câștiguri în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei.

Rezultate Loto azi, 12 februarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Un bărbat a găsit un bilet câștigător la loterie, în buzunarul jachetei! S-a ales cu peste 15 milioane de euro! Cum a fost posibil

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 12 februarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 12 februarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 12 februarie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 12 februarie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 12 februarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 12 februarie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 12 februarie 2026:

Report Loto la tragerile de joi, 12 februarie 2026

Loteria Română a pus în joc premii spectaculoase la tragerile Loto de joi, 12 februarie 2026. Jucătorii au noi șanse de câștig. Iată ce report a fost anunțat.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 22,31 milioane de lei (peste 4,38 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 908.900 de euro).

Citește și: Cum a reușit un bărbat să dea lovitura la Loto cu doar 4 dolari. S-a îmbogățit dintr-o greșeală. Ce a putut să facă

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 51,7 milioane de lei (peste 10,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 352.900 de lei (peste 69.300 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 570.100 de lei (peste 111.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 596.200 de lei (peste 117.000 de euro). La Super Noroc a fost pus în joc un report, la categoria I, în valoare de peste 34.100 de lei.

Care au fost numerele norocoase la tragerile Loto de duminică, 8 februarie 2026

La extragerile de duminică, 8 februarie 2026, numerele norocoase au fost:

Rezultate Loto la Joker, duminică, 8 februarie 2026: 1, 2, 36, 23, 31 + 6

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 8 februarie 2026: 9, 9, 8, 7, 6, 0

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 8 februarie 2026: 32, 11, 20, 29, 22, 34

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 8 februarie 2026: 0, 7, 7, 5, 5, 3

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 8 februarie 2026: 2, 7, 3, 3, 8, 9, 6

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 8 februarie 2026: 22, 16, 11, 44, 28, 20