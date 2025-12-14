Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 14 decembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 14 decembrie 2025, vor fi afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Publicat: Duminica, 14 Decembrie 2025, 11:47 | Actualizat Duminica, 14 Decembrie 2025, 11:53
Rezultate Loto azi, 14 decembrie 2025. | Profimedia

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 14 decembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 14 decembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică, 14 decembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 14 decembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 9 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 9 noiembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 9 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 9 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 9 noiembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 9 noiembrie 2025:

Report la Joker la categoria I de peste 8,35 milioane de euro

Loteria Română a transmis că tragerile loto de duminică vin după ce la tragerile loto de joi s-au acordat peste 21.300 de castiguri in valoare totala de peste 1,76 milioane de lei.

„La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 6,01 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 891.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,54 milioane de lei (peste 8,35 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 433.100 de lei (peste 85.100 de euro).

bile colorate loto
La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,08 milioane de lei (peste 213.200 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de aproximativ 100.000 de lei”, au transmis reprezentanții Loteriei Române, potrivit loto.ro.

