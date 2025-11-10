S-a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49 în valoare de aproape 10 milioane de euro. Biletul a costat doar 12 lei

S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Cât a costat biletul.

Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei.

La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 9 noiembrie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro), anunţă Loteria Română.

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi a fost completat cu o singură variantă, la Loto 6/49 şi o variantă Noroc, preţul biletului fiind de 12 lei.

Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc si al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 11.05.2025 şi a fost in valoare de 10.046.415,60 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-şi revendica câştigul.

Rezultatele Loto de duminică, 9 noiembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 9 noiembrie 2025 în rândurile următoare.

Rezultate Loto la Joker, duminică, 9 noiembrie 2025: 23, 5, 15, 37, 34 + 17

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 9 noiembrie 2025: 9 1 6 5 4 6

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 9 noiembrie 2025: 1, 27, 12, 22, 25, 5

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 9 noiembrie 2025: 3 7 0 6 1 0

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 9 noiembrie 2025: 6 8 4 9 5 2 6

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 9 noiembrie 2025: 32, 19, 5, 10, 34, 23