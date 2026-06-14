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Rezultate Loto azi, 14 iunie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 14 iunie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Iunie 2026, 14:57 | Actualizat Duminica, 14 Iunie 2026, 15:00
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Rezultate Loto azi, 14 iunie 2026 | Profimedia
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 14 iunie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Duminică, 14 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 11 iunie, Loteria Română a acordat peste 17.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,69 milioane de lei.

Rezultate Loto azi, 14 iunie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 14 iunie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 14 iunie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 14 iunie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 14 iunie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 14 iunie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 14 iunie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 14 iunie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,7 milioane de lei (peste 6 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,30 milioane de lei (peste 630.700 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 258.300 de lei (peste 49.300 de euro).

bile colorate loto

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 214.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 250.500 de lei (peste 47.800 de euro), au anunțat reprezentanții Loteriei Române.

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