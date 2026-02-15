Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 15 februarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Publicat: Duminica, 15 Februarie 2026, 11:26 | Actualizat Duminica, 15 Februarie 2026, 11:29
Rezultate Loto azi, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 15 februarie 2026. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Duminică, 15 februarie 2026, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică, 15 februarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 15 februarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

  • Rezultate Loto la Joker, duminică, 15 februarie 2026:
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 15 februarie 2026:
  • Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 15 februarie 2026:
  • Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 15 februarie 2026:
  • Rezultate Loto la Noroc, duminică, 15 februarie 2026:
  • Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 15 februarie 2026:

Report la Joker la categoria I de 10,25 de milioane de euro

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,25 milioane de euro, iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare 456.141,03 de lei.

La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 605.353,20 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I este în joc un report în valoare totală de 682.271,00 de lei, iar la categoria a II-a reportul este de 42.994,50 de lei.

La tragerea Loto 6/49 de joi, 12 februarie 2026, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia partenera a Loteriei Romane, amparcat.ro si a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 28 de lei.

Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 09.11.2025 si a fost in valoare de 49.149.676,24 lei.

imagine cu bile cu numere, folosite la jocul de loto

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul.

