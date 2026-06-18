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Rezultate Loto azi, 18 iunie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 18 iunie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Iunie 2026, 11:38 | Actualizat Joi, 18 Iunie 2026, 12:56
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Rezultate Loto azi, 18 iunie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Profimedia/AI
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 18 iunie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Joi, 18 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 18 iunie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 18 iunie, în rândurile următoare. Succes!

  • Rezultate Loto la Joker, azi, 18 iunie 2026:
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 18 iunie 2026:
  • Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 18 iunie 2026:
  • Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 18 iunie 2026:
  • Rezultate Loto la Noroc, azi, 18 iunie 2026:
  • Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 18 iunie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6,23 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,37 milioane de euro

Joi, 18 iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 iunie, Loteria Romana a acordat 37.415 castiguri in valoare totala de peste 6,31 milioane de lei.

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 14.06.2026, pentru tragerea Joker din data de 18.06.2026 Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 300.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 32,65 milioane de lei (peste 6,23 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,20 milioane de lei (peste 1,37 milioane de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 56.300 de lei (peste 10.700 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 282.900 de lei (peste 54.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 237.700 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 104.300 de lei (peste 19.900 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 265.500 de lei (peste 50.700 de euro).

imagine cu femeie in sacou rosu care indica spre bile cu numere, folosite la jocul de loto

Reamintim ca la tragerea Joker din 14.06.2026 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 3.565.252,21 lei (peste 681.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si a fost completat cu o singura varianta la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 10,50 lei.

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