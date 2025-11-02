Rezultatele loto la extragerile de azi, 2 noiembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 2 noiembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 2 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” se finalizează în jurul orei 18:50, dar numerele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, începând cu ora 18:30, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultatele Loto de duminică, 2 noiembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 2 noiembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 2 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, 2 noiembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, 2 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, 2 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, 2 noiembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, 2 noiembrie 2025:

Report loto 2 noiembrie 2025. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de azi

Duminică, 02 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Română a acordat 29.247 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 45,57 milioane de lei (peste 8,96 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37 milioane de lei (peste 7,27 milioane de euro). La Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 24.200 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II, se înregistrează un report în valoare de peste 158.800 de lei (peste 31.200 lei), iar la Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 31.300 de lei.

Ce premii s-au acordat la tragerile loto de joi, 30 octombrie 2025

La tragerea Loto 5/40 s-au câștigat premiul la categoria a I în valoare de 205.613 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 68.051,42 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sectorul 2.

