Rezultate Loto azi, 20 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 20 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 20 august 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 23 august 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 20 august 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Joi, 20 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 20 august 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 20 august 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 20 august 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 20 august 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 20 august 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 20 august 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 20 august 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 20 august 2026: