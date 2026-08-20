Rezultate Loto azi, 20 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 20 august 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.
Joi, 20 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.
Rezultate Loto azi, 20 august 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Află numerele câștigătoare la loto de azi, 20 august 2026, în rândurile următoare. Succes!
Rezultate Loto la Joker, azi, 20 august 2026:
Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 20 august 2026:
Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 20 august 2026:
Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 20 august 2026:
Rezultate Loto la Noroc, azi, 20 august 2026:
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