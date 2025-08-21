Rezultatele loto la extragerile de azi, 21 august 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 21 august 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Joi, 21 august 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Citește și: Cum a reușit un bărbat să dea lovitura la Loto cu doar 4 dolari. S-a îmbogățit dintr-o greșeală. Ce a putut să facă

Rezultate Loto azi, 21 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de joi, 21 august 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 21 august 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 21 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 21 august 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 21 august 2025:

Citește și: Cum a putut un bărbat care a câștigat 1,2 milioane de dolari să apară când și-a ridicat premiul. Și-a ascuns identitatea

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 21 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 21 august 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 21 august 2025:

Report la tragerile Loto de joi, 21 august 2025. Ce sume au fost puse în joc de Loteria Română

Ca de fiecare dată, Loteria Română surprinde jucătorii cu premii senzaționale. Joi, 21 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 17 august, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 4,03 milioane de lei.

Astăzi, a fost pus în joc un report spectaculos la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 22,66 milioane de lei (peste 4,47 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,94 milioane de lei (peste 5,71 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

Ce premii au fost acordate la loto duminică, 17 august 2025

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 83.938,56 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 307.621,43 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Iași.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.439.819,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 132.753,5 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bârlad.

Citește și: Un loz de 5 euro i-a adus o surpriză uriașă. De ce nu poate încasa însă românca banii