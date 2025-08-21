Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto azi, 21 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto azi, 21 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 21 august 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 August 2025, 10:45 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 11:06
Galerie
Rezultate Loto azi, 21 august 2025. | Shutterstock.com

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 21 august 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Joi, 21 august 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Citește și: Cum a reușit un bărbat să dea lovitura la Loto cu doar 4 dolari. S-a îmbogățit dintr-o greșeală. Ce a putut să facă

Rezultate Loto azi, 21 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de joi, 21 august 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 21 august 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 21 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 21 august 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 21 august 2025:

Citește și: Cum a putut un bărbat care a câștigat 1,2 milioane de dolari să apară când și-a ridicat premiul. Și-a ascuns identitatea

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 21 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 21 august 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 21 august 2025:

Report la tragerile Loto de joi, 21 august 2025. Ce sume au fost puse în joc de Loteria Română

Ca de fiecare dată, Loteria Română surprinde jucătorii cu premii senzaționale. Joi, 21 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 17 august, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 4,03 milioane de lei.

Astăzi, a fost pus în joc un report spectaculos la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 22,66 milioane de lei (peste 4,47 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,94 milioane de lei (peste 5,71 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

Ce premii au fost acordate la loto duminică, 17 august 2025

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 83.938,56 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 307.621,43 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Iași.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.439.819,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 132.753,5 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bârlad.

Bile loto pe un fundal alb
+6
Mai multe fotografii

Citește și: Un loz de 5 euro i-a adus o surpriză uriașă. De ce nu poate încasa însă românca banii

Care este cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Ce zone sunt mai accesibile pentru oameni...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal” Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Observatornews.ro "Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă "Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 20 august 2025. Loredana, după întâlnirea cu Alexandru: Nu am simțit că avem o conexiune Mireasa sezonul 12, 20 august 2025. Loredana, după întâlnirea cu Alexandru: Nu am simțit că avem o conexiune Miercuri, 20.08.2025, 17:01 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Miercuri, 20.08.2025, 18:18 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Miercuri, 20.08.2025, 23:30
Mai multe
Citește și
Care este cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Ce zone sunt mai accesibile pentru oameni
Care este cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Ce zone sunt mai accesibile pentru oameni
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în viață. Fosta soție a lui Elvis Presley a avut o reacție neașteptată
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în... Catine.ro
Rezultate Loto 17 august 2025. Report la Loto 6/49 de peste 4,47 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi
Rezultate Loto 17 august 2025. Report la Loto 6/49 de peste 4,47 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Diferenţa între iaurtul obişnuit şi cel grecesc. Nu doar grăsimile sunt în cantităţi diferite
Diferenţa între iaurtul obişnuit şi cel grecesc. Nu doar grăsimile sunt în cantităţi diferite Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
EXCLUSIV | Petrolul, gata de o nouă lovitură! Un internațional de tineret e dorit insistent la Ploiești! Suma pe care ”lupii” o pun pe masă
EXCLUSIV | Petrolul, gata de o nouă lovitură! Un internațional de tineret e dorit insistent la Ploiești! Suma pe... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x