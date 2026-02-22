Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 22 februarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 22 februarie, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 22 Februarie 2026, 08:19 | Actualizat Duminica, 22 Februarie 2026, 08:46
Rezultate Loto azi, 22 februarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock

Loteria Romana organizeaza duminica, 22 februarie, TRAGERILE SPECIALE LOTO DE DRAGOBETE. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

  • LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI
  • JOKER – 50.000 DE LEI
  • LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 22 februarie 2026. Extragerile Loto au început la ora 18:30, iar acest articol este actualizat în timp real.

Loteria Română organizează noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică 22 februarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 22 februarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 22 februarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 22 februarie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 22 februarie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 22 februarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 22 februarie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 22 februarie 2026:

Report la Joker la categoria I de 10,25 de milioane de euro

La tragerile loto de duminică, 22 februarie, Loteria Romana a acordat 24.051 de castiguri in valoare totala de peste 1,87 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,77 milioane de lei (peste 348.800 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,94 milioane de lei (peste 969.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 53,5 milioane de lei (peste 10,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 125.600 de lei (peste 24.600 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 41.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 920.000 de lei (peste 180.600 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 54.200 de lei.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
