Rezultate Loto azi, 22 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 22 ianuarie 2026, vor fi afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 22 ianuarie 2026. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol este actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică, 22 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 22 ianuarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi:

Rezultate Loto la Noroc, joi:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,38 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1 milion de euro

„Joi, 22 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie, Loteria Română a acordat 36.113 câștiguri în valoare totală de peste 2,96 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,20 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,18 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 48,58 milioane de lei (peste 9,54 milioane de euro), iar la categoria a ÎI-a reportul este în valoare de peste 125.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 383.200 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro)”, au transmis reprezentanții Loteriei Române.

La tragerea Super Noroc s-a caștigat premiul de categoria I în valoare de 162.933,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Mioveni, jud. Argeș.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 126.059 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din sectorul 3, București.

