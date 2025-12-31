Rezultatul tragerilor speciale Loto de Anul Nou. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Miercuri, 31 decembrie 2025, Loteria Română organizează trageri speciale Loto de Anul Nou. Află numerele câștigătoare de astăzi la extragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 31 decembrie 2025. Extragerile Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus încep în jurul orei 17:40, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Ca în fiecare an, Loteria Română a organizat noi trageri speciale Loto de Revelion. De asemenea, românii au avut parte și o surpriză la final de 2025. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

De asemenea, fondul de câștiguri al categoriei I, este suplimentat pentru cea de-a doua tragere, tragerea suplimentară, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei, conform Loteriei Române.

Care este prețul variantelor simple de joc la tragerile speciale Loto de Anul Nou

Cei care își doresc să își încerce norocul în seara de Revelion trebuie să scoată din buzunar următoarele sume, în funcție de categoria dorită:

• pentru LOTO 6/49 : 16 lei

• pentru JOKER : 14 lei

• pentru LOTO 5/40 : 10 lei

• pentru NOROC : 4 lei

• pentru NOROC PLUS : 3 lei

• pentru SUPER NOROC : 2 lei

Rezultate Loto azi, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru, începând cu ora 17:40.

Rezultate Loto la Joker, miercuri, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou:

Rezultate Loto la Noroc Plus, miercuri, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou:

Rezultate la Loto 5 din 40, miercuri, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou:

Rezultate Loto la Super Noroc, miercuri, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou:

Rezultate Loto la Noroc, miercuri, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou:

Rezultate la Loto 6 din 49, miercuri, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou:

Ce premii a pus în joc Loteria Română la tragerile speciale Loto de Anul Nou, de pe 31 decembrie 2025. Report la Joker, la categoria I, de peste 8,69 milioane de euro

Pentru tragerile speciale Loto de Anul Nou, Loteria Română a pus în joc premii spectaculoase.

La Loto 6/49 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 8,7 milioane de lei (peste 1,7 milioane de euro). De altfel, la Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro). La Noroc Plus a fost anunțat un report la categoria I în valoare de peste 75.900 de lei (peste 14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, există un report în valoare de peste 71.800 de lei, iar la Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 140.000 de lei (peste 27.500 de euro).

Ce premii s-au câștigat la tragerile speciale Loto de Crăciun

La tragerile speciale Loto de Crăciun de duminică, 21 decembrie 2025, Loteria Romana a acordat peste 31.600 de premii în valoare totală de peste 4,59 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.455.398,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sectorul 4. La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 354.879,03 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Joi, 25 decembrie 2025 și duminică, 28 decembrie 2025, nu au avut loc trageri loto.