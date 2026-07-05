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Rezultate Loto azi, 5 iulie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 5 iulie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 05 Iulie 2026, 10:35 | Actualizat Duminica, 05 Iulie 2026, 10:39
Rezultate Loto azi, 5 iulie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Profimedia/AI
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 5 iulie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Duminică, 5 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 5 iulie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 5 iulie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 5 iulie 2026:
Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 5 iulie 2026:
Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 5 iulie 2026:
Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 5 iulie 2026:
Rezultate Loto la Noroc, azi, 5 iulie 2026:
Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 5 iulie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,02 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,35 milioane de euro

Duminica, 5 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 2 iulie, Loteria Romana a acordat peste 18.600 de castiguri in valoare totala de peste 1,7 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,02 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,10 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,20 milioane de lei (peste 230.900 de euro) si la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 252.900 de lei (peste 48.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 372.500 de lei (peste 71.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 217.000 de lei (peste 41.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 75.056 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Barbatesti, judetul Valcea.

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