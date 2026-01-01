Rezultate Loto, 31 decembrie 2025. Report la Joker de peste 9,03 milioane de euro la tragerile de duminică, 4 ianuarie 2026

La tragerile speciale Loto de Anul Nou, de pe 31 decembrie 2025, Loteria Română a acordat 109.708 de premii în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei. Duminică, 4 ianuarie 2026, se organizează primele extrageri din anul nou. Iată ce report este pus în joc.

Românii au fost norocoși la final de 2025. La extragerile speciale Loto de Revelion, Loteria Română a oferit o mulțime de premii. Pe 31 decembrie 2025, jucătorii au avut parte și de o surpriză: jocuri duble la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

Așadar, la tragerea suplimentara Loto 5/40 din data de 31.12.2025 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 425.844 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Urziceni, județul Ialomița.

De asemenea, a fost oferit și premiul la tragerea Noroc, la categoria a III-a, în valoare de 124.842,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Gherla, județul Cluj. La tragerea principala Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 14 câștiguri a câte 53.853,98 lei fiecare.

Rezultatele la tragerile speciale Loto de Anul Nou, de pe 31 decembrie 2025

Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus din data de 31 decembrie 2025 au fost următoarele:

Rezultate Loto la Joker, miercuri, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou:

• Tragere principală: 25, 22, 43, 10, 39 + 13

• Tragere suplimentară: 26, 17, 19, 8, 45 + 20

Rezultate Loto la Noroc Plus, miercuri, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou: 1, 0, 3, 4, 1, 6

Rezultate la Loto 5 din 40, miercuri, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou:

• Tragere principală: 24, 17, 9, 23, 37, 16

• Tragere suplimentară: 1, 21, 31, 26, 4, 40

Rezultate Loto la Super Noroc, miercuri, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou: 4, 8, 9, 4, 7, 3

Rezultate Loto la Noroc, miercuri, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou: 1, 4, 7, 3, 1, 7, 6

Rezultate la Loto 6 din 49, miercuri, 31 decembrie 2025, la tragerile speciale de Anul Nou:

• Tragere principală: 48, 24, 23, 34, 28, 49

• Tragere suplimentară: 24, 23, 28, 45, 49, 7

Ce premii au fost puse în joc la prima tragere din 2026, de pe 4 ianuarie. Reportul la Joker este fabulos

Primele extrageri Loto din 2026 vor avea loc duminică, 4 ianuarie. Loteria Română a pus în joc premii spectaculoase.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus a fost anunțat, la categoria I, un report în valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).