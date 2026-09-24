Rezultatele loto la extragerile de azi, 24 septembrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 24 septembrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 27 septembrie 2026 | Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 24 septembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

La tragerile de duminică, 20 septembrie, Loteria Română a acordat 25.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

Rezultate LOTO - Joi, 24 septembrie 2026: 1,81 milioane de euro la Loto 6/49 și peste 1,45 milioane de euro la Joker

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 24 septembrie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 24 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 24 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 24 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 24 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 24 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 24 septembrie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,81 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,45 milioane de euro

Joi, 24 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 20 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 25.500 de castiguri in valoare totala de peste 2,27 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,53 milioane de lei (peste 1,81 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 970.100 de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,67 milioane de lei (peste 1,45 milioane de euro) , iar la categoria a II-a reportul este de peste 126.600 de lei (peste 24.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 28.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,7 milioane de lei (peste 324.100 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 121.800 de lei (peste 23.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 438.200 de lei (peste 83.200 de euro).