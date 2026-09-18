(P) Românii renunță tot mai mult la jobul clasic. Ce se schimbă când veniturile nu mai vin dintr-un singur salariu

Tot mai mulți români nu mai lucrează așa cum lucrau părinții lor: opt ore pe zi, la același angajator, cu un contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un salariu fix, în fiecare lună.

În schimb, apar din ce în ce mai des colaborări punctuale, proiecte plătite pe factură, activități de freelancing sau munca prin platforme online, unde programul și veniturile pot varia de la o lună la alta.

Pentru cei care nu au un salariu clasic, inclusiv accesul la anumite servicii financiare poate arăta diferit. În anumite situații, un imprumut cu buletinul poate fi luat în calcul atunci când o persoană caută o formă de finanțare cu un proces de aplicare mai simplu, însă condițiile de acordare și costurile diferă de la un furnizor la altul și trebuie verificate înainte de a lua o decizie.

Această schimbare a modului de lucru nu este neapărat un lucru rău. Mulți oameni aleg în mod conștient acest tip de activitate pentru flexibilitatea pe care o oferă sau pentru posibilitatea de a combina mai multe surse de venit. În același timp, însă, apar provocări pe care contractul clasic nu le punea, de obicei, pe agenda nimănui. Cei care trec printr-o astfel de schimbare descoperă că partea financiară a vieții lor arată diferit, chiar dacă suma totală câștigată într-un an rămâne similară sau chiar mai mare decât înainte.

De ce tot mai mulți români aleg alte forme de muncă decât contractul clasic

Articolul continuă după reclamă

Piața muncii s-a diversificat considerabil în ultimii ani. Programele de lucru flexibile, colaborările cu mai mulți clienți în paralel și posibilitatea de a lucra de oriunde au devenit priorități reale pentru o parte tot mai mare a forței de muncă, mai ales în rândul tinerilor. Pentru unii, este o alegere asumată; pentru alții, pur și simplu așa arată acum piața din domeniul lor de activitate.

Indiferent de motiv, rezultatul este similar: venitul lunar nu mai vine dintr-o singură sursă, stabilă și previzibilă, ci din mai multe direcții, cu sume care pot varia semnificativ de la o lună la alta. Un designer care lucrează pentru trei clienți diferiți, un șofer care livrează prin aplicații sau un consultant plătit pe proiect trăiesc, practic, aceeași realitate: un venit real, dar greu de „încadrat" în formularele standard ale instituțiilor financiare.

Ce se schimbă, de fapt, în viața financiară a acestor oameni

Aici apare, de obicei, prima surpriză neplăcută. Fără un fluturaș de salariu clasic, multe lucruri care păreau simple devin brusc mai complicate: închirierea unei locuințe, cumpărarea unei mașini în rate sau accesarea unui produs financiar oarecare. Instituțiile obișnuite să lucreze cu adeverințe de venit standard nu știu întotdeauna cum să evalueze un venit variabil, chiar dacă acesta este, per total, unul consistent.

De aceea, pentru cineva fără contract clasic, un imprumut cu buletinul poate părea o soluție mai realistă decât drumul obișnuit prin bancă, tocmai pentru că nu presupune același tip de documentație greu de obținut atunci când nu ai un singur angajator și un salariu fix lunar. Diferența nu ține doar de rapiditate, ci și de faptul că întregul proces e gândit pentru oameni ale căror venituri nu urmează un tipar previzibil, lună de lună.

Provocările din spatele veniturilor neregulate

Dincolo de partea de acte, veniturile neregulate schimbă și felul în care trebuie gândit bugetul de zi cu zi. O lună bună poate fi urmată de una mult mai slabă, iar cine nu își construiește din timp un obicei de a pune deoparte o parte din veniturile lunilor bune riscă să se trezească, la un moment dat, fără suficienți bani pentru cheltuielile fixe ale casei.

Această instabilitate, deși gestionabilă cu puțină planificare, este exact genul de lucru care poate duce, ocazional, la o întârziere la plata unei facturi sau a unei rate - un incident mărunt, dar care lasă urme. Cu timpul, mulți dintre cei care trec prin acest tipar de venituri variabile ajung să dezvolte propriile lor metode de gestionare: o rezervă minimă păstrată deoparte, o estimare realistă a lunilor mai slabe sau o listă clară a cheltuielilor care nu pot fi amânate, indiferent de venitul lunii respective.

Ce se întâmplă când există un istoric financiar mai puțin favorabil

Veniturile variabile pot face mai dificilă gestionarea unor cheltuieli neprevăzute, mai ales în perioadele în care încasările sunt mai mici. O plată întârziată sau o rată neachitată la timp poate ajunge să afecteze istoricul financiar al unei persoane, iar acest lucru poate fi luat în calcul atunci când solicită ulterior anumite produse de creditare.

Pentru cei care au avut astfel de situații în trecut, accesul la finanțare poate fi diferit față de cazul unei persoane cu un istoric financiar fără incidente. Un credit istoric negativ poate fi o opțiune prezentată de unii furnizori pentru persoanele care se află într-o astfel de situație, însă eligibilitatea, condițiile și costurile diferă de la un produs la altul și trebuie verificate înainte de contractare.

Important este ca un episod financiar dificil să nu fie privit izolat. Gestionarea veniturilor variabile, constituirea unei rezerve pentru perioadele mai slabe și respectarea obligațiilor de plată pot contribui, pe termen lung, la o situație financiară mai stabilă.

Cum se adaptează piața la această nouă realitate

Pe măsură ce tot mai mulți oameni lucrează în afara tiparului clasic, și piața financiară a început să găsească răspunsuri mai potrivite pentru acest tip de venit: verificări mai simple, mai puțină birocrație și o evaluare care ține cont de realitatea acestor venituri variabile, nu doar de un singur document standard.

Rămâne, totuși, responsabilitatea fiecăruia să își cunoască bine bugetul și să nu trateze orice soluție rapidă drept o normalitate, ci ca o unealtă folosită cu măsură, atunci când situația chiar o cere. Pe termen lung, echilibrul financiar al cuiva fără contract clasic depinde mai puțin de tipul de venit pe care îl are și mai mult de disciplina cu care îl gestionează, lună de lună.