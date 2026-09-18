Francesca Sarao și Cristian au devenit părinți după o perioadă dificilă. Cum arată prima fotografie cu bebelușul lor și ce imagine emoționantă au publicat.

Francesca Sarao de la Insula Iubirii a născut. Cum arată prima fotografie cu bebelușul ei | Instagram

Francesca Sarao și Cristian au devenit, în sfârșit, părinți. Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă în ultimele săptămâni de sarcină, după ce Francesca s-a confruntat cu mai multe complicații care au ajuns să îi îngrijoreze pe cei apropiați. Situația s-a complicat în momentul în care vedetei i s-a rupt apa și a fost nevoită să ajungă de urgență la spital.

Francesca Sarao de la Insula Iubirii a născut

Deși momentul a venit mai devreme decât și-ar fi dorit, Francesca nu a născut imediat. După internare, aceasta le-a povestit celor care o urmăresc că medicii îi monitorizează atent starea și că urma să nască ulterior, prin operație de cezariană. A fost o perioadă cu multă emoție și incertitudine pentru viitorii părinți, care au așteptat cu nerăbdare momentul în care își vor putea ține copilul în brațe.

Acum, așteptarea a luat sfârșit. Francesca Sarao a făcut vestea cea mare și a anunțat că a devenit mamă. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a publicat și prima imagine cu bebelușul, iar fotografia a emoționat rapid comunitatea sa din mediul online.

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În imagine apar mâna Francescăi și cea a lui Cristian, alături de mânuța mică a bebelușului. Copilul îi ține strâns degetul tatălui său, într-un moment care surprinde emoția primelor clipe petrecute împreună. Francesca a ales să păstreze fotografia într-o notă discretă și intimă, fără să dezvăluie prea multe detalii despre chipul bebelușului.

Imaginea spune însă totul despre momentul pe care cei doi îl trăiesc acum. După zilele în care emoțiile au fost amplificate de problemele apărute în timpul sarcinii și de internarea de urgență, Francesca și Cristian au ajuns, în sfârșit, să-și cunoască micuțul.

Cum au reacționat fanii la vederea imaginii

Fotografia publicată de proaspăta mămică a strâns numeroase reacții și comentarii din partea celor care i-au urmărit parcursul în timpul sarcinii. Mulți dintre aceștia i-au transmis felicitări și mesaje emoționante, mai ales după ce au aflat prin ce perioadă dificilă a trecut înainte de naștere.

Pentru Francesca Sarao și Cristian începe acum un nou capitol. Cei doi au trecut de la emoțiile și grijile din ultimele săptămâni la bucuria de a-și ține copilul în brațe. Prima fotografie cu bebelușul a fost, astfel, și primul moment în care Francesca a împărtășit cu publicul fericirea pe care o trăiește alături de partenerul ei.

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După o sarcină care nu a fost lipsită de provocări, venirea pe lume a copilului le-a adus celor doi motivul pe care îl așteptau pentru a lăsa în urmă toate grijile: întâlnirea cu micuțul lor.