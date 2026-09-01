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Românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Cum va funcționa RO Wallet

MAI a făcut anunțul astăzi! Românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Cum va funcționa RO Wallet.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 01 Septembrie 2026, 09:51 | Actualizat Marti, 01 Septembrie 2026, 10:05
Descoperă totul despre ce este și cum funcționează Ro Wallet (Portofelul European de Identitate Digitală pentru România) | Profimedia
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Ministerul Afacerilor Interne a făcut astăzi, 1 septembrie 2026, un anunț important pentru români. Site-ul RO Wallet și documentația tehnică a proiectului au fost lansate. Viitorul portofel de identitate digitală va permite păstrarea pe telefon a unor documente importante, de la actul de identitate și permisul de conducere până la diplome. Proiectul se află însă în continuare în dezvoltare.

România mai face un pas spre digitalizarea documentelor pe care le folosim zi de zi. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, astăzi, 1 septembrie, lansarea site-ului RO Wallet și publicarea documentației tehnice a proiectului pe GitHub: “Este un moment important pentru viitorul digital al României”, a transmis MAI în anunțul publicat în această dimineață.

MAI a lansat astăzi site-ul RO Wallet. Ce este, de fapt, portofelul digital

RO Wallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital, direct de pe telefon. Potrivit anunțului făcut astăzi de Ministerul Afacerilor Interne, printre documentele care vor putea fi disponibile prin intermediul RO Wallet se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante.

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MAI spune că acestea vor putea fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice, în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RO Wallet este dezvoltat în contextul implementării Portofelului European pentru Identitate Digitală, România desemnând MAI drept furnizor al aplicației și infrastructurii necesare. Autoritățile au explicat anterior că portofelul va putea include documente electronice precum permisul de conducere, diplomele universitare sau cardul de sănătate.

Românii vor putea decide ce informații personale arată

O caracteristică importantă a RO Wallet este controlul asupra datelor personale. Utilizatorul ar urma să decidă ce informație transmite, cui o transmite și în ce scop, fără să fie necesar să ofere întregul document de fiecare dată. De exemplu, într-o situație în care trebuie demonstrată doar îndeplinirea unei condiții de vârstă, sistemul este conceput astfel încât să nu fie necesară dezvăluirea tuturor datelor de identificare. MAI pune accent și pe securitatea proiectului și susține că protejarea și confidențialitatea datelor sunt integrate încă din etapa de dezvoltare: „Suntem abia la început, iar proiectul este în plină construcție”, precizează Ministerul Afacerilor Interne în anunțul făcut astăzi.

La ce va putea fi folosit RO Wallet

Planurile autorităților merg însă mai departe de simpla înlocuire a portofelului în care ne ținem actele. RO Wallet ar urma să poată fi utilizat pentru numeroase activități cotidiene, de la accesarea serviciilor publice și financiare, până la situații care țin de educație, sănătate sau călătorii. Portofelul digital european este gândit tocmai pentru ca identitatea și anumite documente sau atribute digitale să poată fi folosite într-un mod interoperabil în statele Uniunii Europene.

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Ce s-a lansat, de fapt, astăzi

Este importantă această precizare: MAI nu a anunțat astăzi lansarea aplicației finale RO Wallet pentru populație. Noutatea din 1 septembrie 2026 este lansarea site-ului oficial RO Wallet și publicarea documentației tehnice a proiectului, care poate fi consultată în mod deschis pe GitHub.

⁠Site-ul oficial RO Wallet

Proiectul este încă în construcție, iar autoritățile spun că vor fi adăugate treptat noi funcționalități și noi situații în care portofelul digital va putea fi utilizat. MAI a mai anunțat că vor fi organizate periodic sesiuni deschise pentru prezentarea progresului și a etapelor următoare ale proiectului.

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