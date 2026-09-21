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Asia Express 2026. Gastronomia cantoneză, provocarea supremă pentru concurenți! Loredana Chivu a refuzat să mănânce gândaci

Episodul 10 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 septembrie 2026. În inima regiunii Guangzhou, concurenții s-au înfruntat într-un meci culinar ieșit din comun, bazat pe specificele bucătăriei cantoneze și pe preparate locale considerate adevărate delicatese. Misiunea a venit însă cu o regulă dură: echipele au fost așezate la masă și puse să mănânce exact ceea ce au ales rivalii pentru ele. Din farfurii nu au lipsit lăcustele, salata de furnici și viermii.
Luni, 21.09.2026, 23:00
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Asia Express 2026. Clasamentul cursei din Guangzhou. Cine a câștigat imunitatea mare: „Este o performanță!”

Asia Express 2026. Clasamentul cursei din Guangzhou. Cine a câștigat imunitatea mare: „Este o performanță!”

Logo show Luni, 21.09.2026, 23:45 Asia Express 2026. Maurice Munteanu, pus să mănânce viermi de orez copți de Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Asia Express 2026. Maurice Munteanu, pus să mănânce viermi de orez copți de Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Logo show Luni, 21.09.2026, 23:30 Asia Express 2026. Panicã uriașă la autostop! Broaștele Mirelei Vaida și Loredanei Chivu au scăpat prin mașină

Asia Express 2026. Panicã uriașă la autostop! Broaștele Mirelei Vaida și Loredanei Chivu au scăpat prin mașină

Logo show Luni, 21.09.2026, 22:55 Asia Express 2026. Proba care a provocat panică! Mirela Vaida, în stare de șoc: „Vrei să mor?!”

Asia Express 2026. Proba care a provocat panică! Mirela Vaida, în stare de șoc: „Vrei să mor?!”

Logo show Luni, 21.09.2026, 22:40 Asia Express 2026. Misiune gastronomică într-o piață din China! Loredana Chivu, șocată de ingrediente: „Organ genital!”

Asia Express 2026. Misiune gastronomică într-o piață din China! Loredana Chivu, șocată de ingrediente: „Organ genital!”

Logo show Luni, 21.09.2026, 22:30 Asia Express 2026. Test neașteptat la clinica de medicină tradițională! Un concurent devine medic, iar celălalt primește tratamentul

Asia Express 2026. Test neașteptat la clinica de medicină tradițională! Un concurent devine medic, iar celălalt primește tratamentul

Logo show Luni, 21.09.2026, 22:00 Asia Express 2026. Autostop complicat în drumul spre următoarea misiune! Gabi Torje: „Nu știu propria lor limbă!”

Asia Express 2026. Autostop complicat în drumul spre următoarea misiune! Gabi Torje: „Nu știu propria lor limbă!”

Logo show Luni, 21.09.2026, 21:10 Asia Express 2026. Barieră lingvistică uriașă în China! Găsirea unei cazări le-a dat bătăi de cap concurenților: „A fost cea mai grea zi”

Asia Express 2026. Barieră lingvistică uriașă în China! Găsirea unei cazări le-a dat bătăi de cap concurenților: „A fost cea mai grea zi”

Logo show Luni, 21.09.2026, 20:45 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Irina Fodor! Ce a întrebat-o Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Irina Fodor! Ce a întrebat-o Cătălin Măruță

Logo show Luni, 21.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Irina Fodor, duel la mima! Cum s-au descurcat echipele în noua provocare

Furnicuțele 2026. Irina Fodor, duel la mima! Cum s-au descurcat echipele în noua provocare

Logo show Luni, 21.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Irina Fodor și-ar dori ca soțul și fiica să o însoțească în aventura Asia Express

Furnicuțele 2026. Irina Fodor și-ar dori ca soțul și fiica să o însoțească în aventura Asia Express

Logo show Luni, 21.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Irina Fodor și sora ei, Teodora Stan, ghicesc prețurile! Cum s-au descurcat la noul joc

Furnicuțele 2026. Irina Fodor și sora ei, Teodora Stan, ghicesc prețurile! Cum s-au descurcat la noul joc

Logo show Luni, 21.09.2026, 18:30
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