Asia Express 2026. Gastronomia cantoneză, provocarea supremă pentru concurenți! Loredana Chivu a refuzat să mănânce gândaci

Episodul 10 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 septembrie 2026. În inima regiunii Guangzhou, concurenții s-au înfruntat într-un meci culinar ieșit din comun, bazat pe specificele bucătăriei cantoneze și pe preparate locale considerate adevărate delicatese. Misiunea a venit însă cu o regulă dură: echipele au fost așezate la masă și puse să mănânce exact ceea ce au ales rivalii pentru ele. Din farfurii nu au lipsit lăcustele, salata de furnici și viermii.

Luni, 21.09.2026, 23:00