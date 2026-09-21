Asia Express 2026. Panicã uriașă la autostop! Broaștele Mirelei Vaida și Loredanei Chivu au scăpat prin mașină

Episodul 10 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 septembrie 2026. După ce au strâns ingredientele neobișnuite din piață, Mirela Vaida și Loredana Chivu s-au urcat în mașina luată la autostop, însă drumul s-a transformat rapid într-o adevărată aventură. Broaștele vii cumpărate pentru misiune au reușit să iasă din pungi și au început să sară prin mașină, creând un moment de panică generală.

Luni, 21.09.2026, 22:55