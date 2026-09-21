Asia Express 2026. Maurice Munteanu, pus să mănânce viermi de orez copți de Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Episodul 10 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 septembrie 2026. În cadrul probei cu delicatese din bucătăria cantoneză, strategiile dintre echipe au dus la alegeri dintre cele mai dificil de digerat. Valerie Lungu și Alex Gîlcă nu l-au menajat deloc pe Maurice Munteanu și i-au ales o farfurie plină de viermi de orez copți. Pus în fața faptului împlinit, Maurice a trebuit să își adune toată voința pentru a trece peste moment și a nu pierde timp prețios în cursă.

Luni, 21.09.2026, 23:30