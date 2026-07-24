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Saturn Retrograd are un test pentru aceste 5 zodii. Totul va începe pe 26 iulie 2026

Astrele au rezervat ceva foarte special pentru acești nativi, dat fiind faptul că Saturn Retrograd este aici. Ce se întâmplă, de fapt, cu zodiile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 11:36 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 11:37
Saturn Retrograd are un test pentru aceste 5 zodii. Totul va începe pe 26 iulie 2026 | Shutterstock
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Saturn Retrograd începe pe 26 iulie și are un test interesant pentru aceste cinci zodii. Planeta structurii și a disciplinei nu lasă nimic la voia întâmplării în această perioadă.

Până pe 10 decembrie 2026, aceste semne zodiacale nu au altă șansă decât să confrunte un adevăr care cel mai probabil doare. Acest lucru înseamnă ca fiecare să-și asume responsabilitate pentru propriile acțiuni și să învețe ceva din asta. Potrivit astrologilor, este momentul ca maturizarea să iasă la suprafață.

Rac

Saturn Retrograd pune accentul pe viața ta profesională și va fi un adevărat test. Pentru a-l trece, trebuie să-ți iei cariera în propriile mâini. În următoarele luni, vei observa foarte rapid dacă cineva a abuzat de puterea sa și te-a făcut să te simți într-un loc de care nu ar trebui să aparții.

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Nu va fi ușor să vezi și să auzi asta, dar trebuie să treci prin această schimbare. De la locul în care lucrezi, până la persoanele care îți dau ordine, totul se schimbă în bine. Te gândești și la o nouă afacere sau la propriul business. Totul ține de control și prosperitate financiară. Nu va fi ușor, dar te interesează provocările.

Berbec

Saturn Retrograd începe pe 26 iulie, iar tu te trezești la realitate. Realizezi momentele în care nu ai fost cu adevărat disciplinat și îți dorești neapărat să scapi de vechile obiceiuri. Saturn se află în semnul tău, așa că această energie se simte extrem de personal. Observă mai clară motivul pentru care viața nu funcționează așa cum îți dorești. Realizezi că ai nevoie de o nouă balanță către care să te ghidezi.

Balanță

Saturn Retrograd îți testează răbdarea și observi că nu stai chiar bine la acest capitol. Reflectă asupra relațiilor tale și a ceea ce îți dorești cu adevărat. Ce persoană din viața ta nu răspunde la timpul și energia pe care tu le oferi? Cine profită de generozitatea ta? Este o analiză extrem de profundă asupra lucrurilor importante. Setează câteva limite și vei vedea cum totul se schimbă completă după 26 iulie 2026.

Capricorn

Este momentul să ieși în față și să-ți testezi abilitățile de lider. Atât în viața personală cât și în cea profesonală ești forțat să vezi dincolo de propriile idei. Acasă ești o forță a naturii. Vezi ceea ce nu merge și ești pregătit să oferi o structură clară a ideilor proprii. Saturn rămâne în poziție retrogradă din 26 iulie până pe 10 decembrie, așa că nu e cazul să grăbești lucrurile.

Vărsător

Saturn Retrograd te îndeamnă să încetinești pasul și să-ți privești cu atenție viața. Vezi cum comunici cu cei din jur și ceea ce te îndepărtează. Acest test cosmic nu este unul plăcut, dar scopul lui este altul.

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