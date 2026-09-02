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Schimbare importantă pentru influencerii din România. În ce condiții trebuie să notifice CNA dacă au peste 100.000 de urmăritori

Când devine un canal online serviciu media? CNA introduce criterii clare

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 13:20 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 13:25
Schimbare importantă pentru influencerii din România. În ce condiții trebuie să notifice CNA dacă au peste 100.000 de urmăritori | facebook
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Activitatea canalelor online intră într-o nouă etapă de reglementare. Consiliul Național al Audiovizualului a stabilit mai clar situațiile în care un canal de pe o platformă video poate fi considerat serviciu media audiovizual la cerere, precum și momentul în care apare obligația de notificare către CNA.

Schimbare importantă pentru influencerii din România. În ce condiții trebuie să notifice CNA dacă au peste 100.000 de urmăritori

Noile prevederi sunt cuprinse în Decizia CNA nr. 116/2026, publicată în Monitorul Oficial, care va intra în vigoare pe 27 septembrie 2026. Documentul aduce într-un singur act normativ procedurile referitoare la licențiere, autorizare și notificare în domeniul audiovizualului.

Decizia înlocuiește trei acte normative mai vechi ale CNA, unele dintre acestea fiind în vigoare de mai bine de un deceniu. Una dintre principalele noutăți este stabilirea unor criterii concrete pentru canalele care publică materiale video pe platforme online.

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Zece condiții care trebuie îndeplinite

Potrivit noilor reguli, un canal online poate intra în categoria serviciilor media audiovizuale la cerere atunci când sunt îndeplinite toate cele zece criterii și condiții prevăzute de CNA.

Printre elementele care trebuie luate în calcul se află caracterul comercial al activității, numărul de urmăritori și volumul de conținut publicat. Astfel, canalul trebuie să aibă cel puțin 100.000 de urmăritori și să fi publicat minimum 24 de materiale în ultimele 12 luni. De asemenea, activitatea trebuie să genereze un beneficiu.

Prin introducerea acestor criterii, CNA urmărește să delimiteze mai clar activitatea obișnuită de publicare a conținutului online de activitatea care poate căpăta caracterul unui serviciu media audiovizual.

Important este că noile prevederi nu înseamnă că publicarea de conținut online este interzisă fără notificare. Publicarea rămâne liberă, iar notificarea către CNA are rolul unei proceduri de evidență pentru acele activități care îndeplinesc condițiile stabilite prin decizie.

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Creatorii sau operatorii care se încadrează în criteriile prevăzute de noua decizie vor avea la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru a transmite notificarea.

Procedura este gândită să fie una simplă: este necesar un singur formular și un singur aviz, chiar și în situația în care același canal publică materiale pe mai multe platforme.

Prin urmare, noua decizie nu schimbă libertatea de a crea și publica materiale online, ci stabilește mai precis momentul în care o activitate digitală ajunge să fie tratată, din perspectiva legislației audiovizuale, ca un serviciu media. Pentru creatorii de conținut și operatorii canalelor cu audiențe mari, noile criterii devin astfel importante pentru a determina dacă există sau nu obligația de notificare către CNA.

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