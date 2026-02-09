Vești nu tocmai bune pentru români, după ce s-a aflat faptul că se schimbă regulile de acordare a voucherelor de vacanță!

Se pare că se schimbă din nou regulile de acordare a voucherelor de vacanță, iar românii nu au neapărat motive de bucurie, căci anul 2026 nu vine cu vești bune pentru unii dintre angajați. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt noile reguli și cine va putea primi tichete de vacanță în 2026.

Se schimbă regulile de acordare a voucherelor de vacanță! Cum se acordă tichetele de vacanță în 2026

Dacă până în prezent pragul de acordare a voucherelor de vacanță era de 8.000 de lei, atunci iată că anul 2026 vine cu o schimbare semnificativă în acest sens. Mai exact, pragul de acordare va fi scăzut cu o sumă considerabilă, fapt ce va duce la diminuarea numărului de tichete de vacanță oferite în anul 2026.

Potrivit noilor reguli, ce sunt stipulate în Legea nr. 141/2025 și în forma revizuită a Ordonanței de Urgență nr 8/2009, prin intermediul căreia se actualizează sistemul voucherelor de vacanță începând cu data de 1 ianuarie 2026, instituțiile publice vor acorda bugetarilor tichete anuale în valoare de 800 de lei doar celor cu salarii de bază lunare nete ce nu depășesc 6.000 de lei (comparativ cu 8.000 lei, cât era până acum).

Mai mult decât atât, se eliminată în totalitate obligația contribuției proprii pentru utilizarea voucherelor, adică angajații nu mai sunt nevoiți să acopere diferența până la 1.600 de lei pentru achiziția unor servicii turistice de pe teritoriul României, fără vreo altă controbuție obligatorie din partea deținătorului, arată cei de la adevarul.ro.

Programul se adresează bugetarilor, în limita bugetelor aprobate, și are rolul de direcționa mai bine sprijinul către angajații cu venituri mai mici și de a stimula turismul autohton. Așadar, cei afectați de această nouă regulă din anul 2026 sunt bugetarii care câștigă peste 6.000 și care beneficiau până în prezent de aceste tichete de vacanță. Printre cei care pot beneficia de aceste vouchere sunt: personalul din administrația publică centrală și locală, cadrele didactice și personalul universitar de stat, angajații din sistemul public de sănătate, structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională, precum și personalul contractual din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare.