Un actor din „X-Men” a fost diagnosticat cu cancer la sân. Cum a descoperit boala rară și ce șanse de recuperare are

Tyler Mane, actorul cunoscut pentru rolul lui Sabretooth din „X-Men”, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer la sân. Vedeta de 59 de ani urmează chimioterapia și trage un semnal de alarmă pentru bărbați.

Starul din „X-Men”, diagnosticat cu cancer la sân. Mesajul emoționant transmis după ce a început chimioterapia | Profimedia Images

Un cunoscut actor de la Hollywood se confruntă cu o formă rară de cancer la sân la bărbați. Vedeta, în vârstă de 59 de ani, a dezvăluit că urmează ședințe de chimioterapie și încearcă să crească gradul de conștientizare cu privire la această afecțiune despre care se vorbește foarte puțin.

Starul din „X-Men”, diagnosticat cu cancer la sân

Actorul și fostul luptător profesionist Tyler Mane, cunoscut pentru rolul lui Sabretooth din filmul „X-Men” (2000), a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer la sân. Acesta a făcut publică vestea printr-o postare pe Facebook, explicând că a decis să vorbească deschis despre boală pentru a încuraja și alți bărbați să fie atenți la semnele de alarmă.

„Da, am cancer la sân. Și da, este foarte rar. Doar 1% dintre cazurile de cancer la sân sunt la bărbați”, a scris actorul.

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Tyler Mane a mărturisit că prima sa reacție a fost să țină diagnosticul secret, deoarece considera situația stânjenitoare. Cu toate acestea, după ce s-a documentat mai mult, a realizat cât de important este ca oamenii să vorbească despre această afecțiune.

„Sincer, prima mea reacție a fost să păstrez secretul. E puțin jenant. Dar apoi am aflat că bărbații sunt diagnosticați mai des în stadii avansate pentru că nu se vorbește despre asta și nu se fac controale. Chiar și medicii mei au ignorat problema, iar eu am ajuns la timp doar pentru că soția mea a insistat să îmi fie îndepărtat nodulul”, a explicat acesta.

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Mesajul emoționant transmis după ce a început chimioterapia

Actorul a transmis și un mesaj puternic celor care îl urmăresc, îndemnându-i să acorde mai multă atenție sănătății lor.

„Haideți să începem să vorbim despre asta! Unul din 755 de bărbați va fi diagnosticat cu cancer la sân pe parcursul vieții. Dacă este depistat din timp, este foarte ușor de tratat. Este timpul să ne trezim și să fim mai atenți”, a transmis el.

Potrivit Societății Americane de Cancer, aproximativ 2.670 de bărbați sunt diagnosticați anual cu cancer mamar invaziv în Statele Unite, iar peste 500 își pierd viața din cauza acestei boli. Specialiștii atrag atenția că riscul crește odată cu înaintarea în vârstă și poate fi influențat de factori precum obezitatea, consumul excesiv de alcool sau anumite afecțiuni hepatice.

În prezent, Tyler Mane urmează tratamentul recomandat de medici și speră să se recupereze cât mai repede. Actorul continuă să își folosească notorietatea pentru a atrage atenția asupra unei afecțiuni rare, dar care poate afecta și bărbații.