Șobolan pe raftul cu pâine într-o brutărie! Video-ul care a îngrozit clienții care se aflau la coadă

În interiorul unei brutării, pe raftul cu pâine, se vede cum unul dintre brutari încearcă să gonească șobolanul folosind un băț.

Un șobolan filmat pe raftul cu pâini într-o brutărie

Șobolanul sare printre pâini și încearcă să se ascundă, iar bărbatul care încerca să îl gonească își dă seama că nu are nicio șansă să îl prindă. Clienții brutăriei sunt de față și, nu doar că sunt dezgustați și oripilați, ci țipă disperați când văd șobolanul.

Un copil vrea să vadă șobolanul mai de-aproape, în timp ce mama lui îi spune că îi e teamă să nu cumva să sară pe ei. Șobolanul alerga speriat printre pâini încercând să se ascundă. Martorul care a filmat video-ul nu a surprins și deznodământul acestei întâmplări.

Unii dintre clienți au scos telefoanele și au filmat incidentul, iar video-ul a ajuns pe rețelele de socializare. În secțiunea de comentarii, utilizatorii au aflat și despre ce brutărie este vorba.

Mulți dintre cei care au văzut video-ul distribuit în mediul online au spus că sigur acele franzele de pâine atinse de șobolan nu au fost aruncate la gunoi, ci probabil au fost vândute persoanelor care nu știu nimic despre existența acestui video.

Alții scriau că ar fi fost bine ca Piedone să fi fost acolo în control pentru a închide brutăria. Chiar dacă au făcut haz de necaz, aceasta este o situație cât se poate de gravă care pune în pericol sănătatea consumatorilor care fac cumpărături din această brutărie.

Utilizatorii care au văzut video-ul au aflat rapid că este vorba despre Brutăria Basarabia care se află vis-a-vis de Patinoarul Mihai Flamaropol, de pe Bulevardul Basarabia din București. Mulți au recunoscut că sunt clienți fideli, dar video-ul i-a făcut să nu își mai dorească să cumpere vreodată produse de acolo.

Unii utilizatori s-a amuzat și au spus că e Ratatouille, șobolanul din desenele animat cu același nume care a devenit bucătar.

În comentarii au scris chiar și foști angajați din brutării.

„Am lucrat la brutărie și peste tot sunt șobolani, era plin de șoareci și gândaci. Nu e nici un AI, asta este realitatea în brutării”, a scris un utilizator.

„Eu am lucrat într-o brutărie și n-am văzut vreun șobolan, avea peste tot aparate pentru rozătoare, depinde de organizare și interesul șefului, dar să ajungă șobolan în vitrină este neglijență clară”, scrie o internaută în secțiunea de comentarii.

Din nefericire, șobolani se adaptează rapid oricărui mediu, nu au nevoie de multă hrană, dar pot provoca pagube imense. Aceștia pot transmite până la 50 de boli și paraziți.

