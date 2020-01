Tânăra atacată pentru cruce de Bobotează este răsplătită de Biserică. Ce a primit aceasta pentru curajul ei

Am căpătat experienţă şi mi-am conturat un palmares bogat, devenind campioană şi vicecampioană naţională la diferite categorii de vârstă în probele scurte de 50 şi 100 de metri craul, componenţa a lotului naţional al României, dar şi învingătoare în numeroase concursuri naţionale în bazin şi în ape deschise.

Trecerea la seniorat a însemnat o nouă provocare, care a schimbat drumul meu în sport. Am fost provocată să particip la o competiţie care nu implică doar înotul. La prima întâlnire cu triatlonul am fost fascinată şi m-am întrebat cum este posibil că cineva care doar ce a încheiat o probă de înot să aibă forţă de a urcă pe bicicletă şi de a parcurge zeci de kilometri.

Apoi, să continue efortul şi să mai alerge câţiva kilometri. Am vrut să trăiesc acest sentiment, iar prima mea cursă de triatlon a fost epuizantă, dar am terminat cu zâmbetul pe buze pentru că am reuşit să o câştig. Succesul mi-a adus şansa de a participă la un concurs internaţional de triatlon de top, Campionatul Balcanic din 2013, desfăşurat în Serbia.

Am cucerit medalia de argint, devenind campioană balcanică şi atunci mi-am dat seamă că iubesc triatlonul. La finalul acelui an, am luat hotărârea de a-mi concentra tot efortul pe triatlon. Am făcut pregătirea specifică, pentru a-mi îmbunătăţi performanţele din probele de bicicletă şi alergare.

Iar rezultatele nu au întârziat să apară. Sunt campioană naţională şi balcanică, am încheiat cu brio etapa de Cupă Europeană Premium de la Triathlonul Challenge Mamaia şi am participat la Campionatul Mondial de la Chicago.

Şi vreau să merg mai departe, să particip în cât mai multe concursuri internaţionale, să obţin medalii şi să promovez triatlonul în ţara noastră. Şi mai am un obiectiv îndrăzneţ: să reprezint România în probă de triatlon de la Jocurile Olimpice! La Tokyo, în 2020!“

(sursa: Adevărul.ro)