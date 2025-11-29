Antena Căutare
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei 2025. Ce datini păstrează creștinii în fiecare an pe 30 noiembrie

Sfântul Andrei este prăznuit în fiecare pe 30 noiembrie, iar creștinii îl sărbătoresc cu bucurie pe cel care mai este supranumit ocrotitorul românilor.

Ziua de 30 noiembrie, când este prăznuit Sfântul Apostol Andrei, este o zi încărcată de semnificații și simboluri. | Shutterstock

Credincioșii creștini îl sărbătoresc în ultima zi a lunii noiembrie pe Sfântul Andrei. Din bătrâni, se spune că această sfântă zi este una încărcată de semnificații și simboluri.

Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfântul Andrei 2025

Sfântul Apostol Andrei este cunoscut drept ocrotitorul românilor, dar și ocrotitorul Dobrogei. El împreună cu Sfântul Petru au fost frați, fiii lui Iona, un pescar din Galileea. Atât Sfântul Andrei, cât și Sfântul Petru i-au călcat pe urme tatălui lor și au devenit și ei pescari la rândul lor. Într-o zi, ei l-au auzit pe Sfântul Ioan Botezătorul predicând venirea lui Mesia. Sfântul Andrei a fost martor la botezul lui Iisus Hristos în apa Iordanului.

În Evanghelia lui Matei apare scris: „Pe când (Iisus) umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El„. Sfântul Andrei mai este cunoscut și drept „cel dintâi chemat„ la apostolie.

O tradiție populară românească spune că în noaptea dintre 29 și 30 noiembrie tinerele necăsătorite își pun o crenguță de busuioc sub pernă pentru a-și visa ursitul. O altă tradiție din bătrâni spune că de Sfântul Andrei fetele nemăritate trebuie să își spună noaptea sub pernă 41 de boabe de grâu, iar dacă visează că cineva le fură grâul, atunci în anul următor se vor căsători.

De asemenea, tot în această noapte se adună lupii și se spune că Sfântul Andrei împarte prada pentru fiecare lup. Tot în această zi se spune că lupii devin mai sprinteni și nimic nu le scapă.

În această sfântă zi, nu se face treabă în casă sau în gospodărie, fiind zi de odihnă, de rugăciune și de petrecut timp alături de cei dragi. Tradiția spune că cel ce pleacă astăzi la drum se vot întâlni cu lupii. Pe 30 noiembrie nu se mătură, nu se rânesc grajdurile, nu se face pomană, nu se dau lucruri cu împrumut și nu se scoate gunoiul pentru a preveni ca lupii să se apropie de gospodării.

Se spune că în noaptea dintre 29 și 30 noiembrie toate animalele vorbesc, dar cine le ascultă va muri. Din bătrâni se spune că în această noapte se deschid cerurile și umblă strigoii. Strigoii sunt spirite ale celor trecuți în neființă care nu au ajuns încă în lumea de dincolo. Există numeroase legende legate de apariția strigoilor care aduc boli și ghinioane familiilor din care au făcut parte și care se lupte între ei la hotare. Se spune că în această zi trebuie să se ungă ușile și tocurile ferestrelor cu usturoi înmuiat în funingine pentru a preveni intrarea strigoilor în casă.

O altă tradiție de Sfântul Andrei spune că tinerii trebuie să semene grâu în ghivece și acela căruia îi va răsări grâul va avea parte de noroc și sănătate tot anul următor. În noaptea dintre 29 și 30 noiembrie toate obiectele tăioase din gospodărie trebuie ascunse pentru a proteja viețile celor care locuiesc în gospodărie, inclusiv cele ale animalelor.

Ziua de Sfântul Andrei este prima zi care marchează începutul sărbătorilor de iarnă, fiind apoi urmată doar câteva zile mai târziu de ziua Sfântului Nicolae, pe 6 decembrie, iar apoi sărbătorile de iarnă se încheie cu sărbătoarea Sfântului Ioan pe 7 ianuarie.

(P) Cum pregătești copilul pentru prima zăpadă - ghidul părinților pentru zilele albe... Mesaje, urări și felicitări de Sfântul Andrei 2025. Cele mai frumoase urări pentru cei care își serbează ziua numelui...
