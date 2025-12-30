Tradiții și superstiții de Anul Nou 2026. Ce să faci de Revelion ca să atragi banii și norocul tot anul

Descoperă ce tradiții și superstiții trebuie să respecte românii de Anul Nou 2026 ca să atragă banii și norocul tot anul. Află ce trebuie să faci de Revelion.

Românii obișnuiesc să respecte de Anul Nou numeroase tradiții și obiceiuri pentru a atrage norocul și banii tot anul. Descoperă ce să faci de Revelion 2026 ca să îți meargă bine pe termen lung. Aceste tradiții, obiceiuri și superstiții sunt păstrate de zeci de ani în România și aduc un farmec aparte ultimei zile din an.

De Anul Nou, mai toți românii visează să aibă parte de mai multă sănătate, noroc, bani, liniște și prosperitate. De-a lungul timpului, din dorința de a atrage norocul și banii, oamenii au ales să împrumute tot felul de obiceiuri și de la alte popoare. Iată mai jos câteva dintre cele mai utilizate și respectate tradiții și superstiții de Anul Nou, pe care le poți respecta și tu de Revelion 2026.

Prima și cea mai importantă superstiție este aceea că nu trebuie să te prindă miezul nopții fără bani în buzunar. Cu cât ai mai mulți bani, cu atât vei avea parte de prosperitate în noul an. Se spune că banii trebuie să fie în bancnote cât mai curate și noi, neșifonate, cu valori cât mai mari, pentru a atrage norocul și abundența. Unii merg chiar mai departe de atât și cred că trebuie să alegi să porți moneda pe care vrei să o atragi: lei, euro sau dolari.

Vâscul este nelipsit din multe case, el fiind agățat de obicei la tocurile ușilor sau la lustră, pentru a atrage norocul și prosperitatea. Se mai crede că cei care se sărută sub vâsc la miezul nopții vor avea parte de iubire și armonie. Alții aleg chiar să își pună un vârf de creangă de vâsc în portofel, tot pentru bani, prosperitate și noroc, ca tradiție de Anul Nou 2026.

Tot din seria de tradiții, obiceiuri și superstiții de Revelion 2025 este și purtatul de haine sau accesorii roșii, ce alungă deochiul, spiritele rele, atrăgând totodată și norocul și bunăstarea.

Din Spania, de exemplu, a fost preluat obiceiul de a mânca la miezul nopții 12 boabe de struguri, câte una pentru fiecare lună din an. În plus, potrivit wall-street.ro, miezul nopții de Revelion 2026 nu trebuie să te găsească în niciun caz cu masa goală sau cu paharele golite.

Alte tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou 2026 spun că cine e politicos de Revelion va fi politicos tot anul, iar cei care plâng vor plânge tot anul.

De asemenea, se poartă haine noi pentru a atrage norocul, belșugul și prosperitatea. Nu se împrumută bani, bijuterii sau alte obiecte de preț în prima zi din an și nici nu se plătesc datorii sau taxe, ca să nu se atragă cheltuielile mari sau paguba încă de la început de an.

Unii aleg să spargă un vas, un pahar sau un borcan la miezul nopții, ca să alunge norocul. De asemenea, există și români care pun un castron cu orez și bănuți pe măsuță, urmând ca apoi să pună sub covoare sau în portofele, pentru noroc la bani. Alții consumă pește și păstrează solzii, tot pentru noroc, abundență și belșug, arată cei de la agrointel.ro.