Antena Căutare
Home News Social Tradiții și superstiții de Anul Nou 2026. Ce să faci de Revelion ca să atragi banii și norocul tot anul

Tradiții și superstiții de Anul Nou 2026. Ce să faci de Revelion ca să atragi banii și norocul tot anul

Descoperă ce tradiții și superstiții trebuie să respecte românii de Anul Nou 2026 ca să atragă banii și norocul tot anul. Află ce trebuie să faci de Revelion.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 14:25 | Actualizat Miercuri, 31 Decembrie 2025, 01:21
Galerie
Descoperă ce tradiții, obiceiuri și superstiții se practică de Anul Nou 2026 | sursa foto: Shutterstock

Românii obișnuiesc să respecte de Anul Nou numeroase tradiții și obiceiuri pentru a atrage norocul și banii tot anul. Descoperă ce să faci de Revelion 2026 ca să îți meargă bine pe termen lung. Aceste tradiții, obiceiuri și superstiții sunt păstrate de zeci de ani în România și aduc un farmec aparte ultimei zile din an.

Tradiții și superstiții de Anul Nou 2026. Ce să faci de Revelion ca să atragi banii și norocul tot anul

De Anul Nou, mai toți românii visează să aibă parte de mai multă sănătate, noroc, bani, liniște și prosperitate. De-a lungul timpului, din dorința de a atrage norocul și banii, oamenii au ales să împrumute tot felul de obiceiuri și de la alte popoare. Iată mai jos câteva dintre cele mai utilizate și respectate tradiții și superstiții de Anul Nou, pe care le poți respecta și tu de Revelion 2026.

Citește și: De ce se aprind artificiile de Revelion. Cum a început tradiția veche de sute de ani

Articolul continuă după reclamă

Prima și cea mai importantă superstiție este aceea că nu trebuie să te prindă miezul nopții fără bani în buzunar. Cu cât ai mai mulți bani, cu atât vei avea parte de prosperitate în noul an. Se spune că banii trebuie să fie în bancnote cât mai curate și noi, neșifonate, cu valori cât mai mari, pentru a atrage norocul și abundența. Unii merg chiar mai departe de atât și cred că trebuie să alegi să porți moneda pe care vrei să o atragi: lei, euro sau dolari.

Vâscul este nelipsit din multe case, el fiind agățat de obicei la tocurile ușilor sau la lustră, pentru a atrage norocul și prosperitatea. Se mai crede că cei care se sărută sub vâsc la miezul nopții vor avea parte de iubire și armonie. Alții aleg chiar să își pună un vârf de creangă de vâsc în portofel, tot pentru bani, prosperitate și noroc, ca tradiție de Anul Nou 2026.

Citește și: Tradiții neobișnuite de Revelion din întreaga lume. În ce țară se aruncă mobilă pe geam

Tot din seria de tradiții, obiceiuri și superstiții de Revelion 2025 este și purtatul de haine sau accesorii roșii, ce alungă deochiul, spiritele rele, atrăgând totodată și norocul și bunăstarea.

Din Spania, de exemplu, a fost preluat obiceiul de a mânca la miezul nopții 12 boabe de struguri, câte una pentru fiecare lună din an. În plus, potrivit wall-street.ro, miezul nopții de Revelion 2026 nu trebuie să te găsească în niciun caz cu masa goală sau cu paharele golite.

Alte tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou 2026 spun că cine e politicos de Revelion va fi politicos tot anul, iar cei care plâng vor plânge tot anul.

De asemenea, se poartă haine noi pentru a atrage norocul, belșugul și prosperitatea. Nu se împrumută bani, bijuterii sau alte obiecte de preț în prima zi din an și nici nu se plătesc datorii sau taxe, ca să nu se atragă cheltuielile mari sau paguba încă de la început de an.

artificii cu anul 2026 noaptea pe cer

Unii aleg să spargă un vas, un pahar sau un borcan la miezul nopții, ca să alunge norocul. De asemenea, există și români care pun un castron cu orez și bănuți pe măsuță, urmând ca apoi să pună sub covoare sau în portofele, pentru noroc la bani. Alții consumă pește și păstrează solzii, tot pentru noroc, abundență și belșug, arată cei de la agrointel.ro.

Boboteaza 2026. Programul slujbei de la Catedrala Patriarhală din București și informații utile pentru cei care vor Aghe... Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, prins cu minciuna în CV! A declarat că a fost lector al Universității București. Ce a...
Înapoi la Homepage
AS.ro Primele imagini cu Dan Petrescu. Cum arată după ce veştile erau îngrijorătoare în privinţa lui Primele imagini cu Dan Petrescu. Cum arată după ce veştile erau îngrijorătoare în privinţa lui
Observatornews.ro Noile mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari. Zonele în care se ridică noi mall-uri şi blocuri Noile mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari. Zonele în care se ridică noi mall-uri şi blocuri
Antena 3 5 trilioane de dolari strălucitoare. Indienii țin atât de mult aur acasă încât au depășit, probabil, valoarea întregii economii a țării 5 trilioane de dolari strălucitoare. Indienii țin atât de mult aur acasă încât au depășit, probabil, valoarea întregii economii a țării
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Revelion 2026: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook în noaptea dintre ani
Revelion 2026: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook în noaptea dintre ani
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul Catine.ro
Se schimbă total sistemul de asigurări de sănătate! Medicii de familie nu mai dau trimiteri. Bolnavii, acces la dosarul electronic
Se schimbă total sistemul de asigurări de sănătate! Medicii de familie nu mai dau trimiteri. Bolnavii, acces la...
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou HelloTaste.ro
Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt anulate
Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x