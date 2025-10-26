Antena Căutare
Un american, fermecat de România. De ce iubește țara noastră și ce spune despre români: „Nu își dau seama cât…”

Un american care locuiește în București a devenit viral pe rețelele sociale după ce a vorbit deschis despre experiența lui în România.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 26 Octombrie 2025, 13:15 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 15:15
Charles este surprins de cât de bine vorbesc engleza tinerii români

Charles i-a lăudat pe români pentru generozitate și amabilitate, dar a menționat și câteva lucruri care îl deranjează.

În urmă cu șapte ani, Charles a renunțat la viața din New York și s-a mutat la București. De atunci, spune că orașul i-a devenit o adevărată „casă”. De atunci, a învățat multe despre români și spune că România este o țară extraordinară, dovadă fiind numărul tot mai mare de români care se întorc din străinătate.

„Când m-am mutat prima oară în România, eram ignorant și nu știam nimic despre această țară. Așa că, timp de șapte ani, am luat o decizie să învăț cât mai multe. Acum descopăr că mulți români nu își dau seama cât de uimitoare este România. De exemplu, mai mulți români se întorc decât pleacă”, a spus Charles într-un videoclip care a devenit viral pe TikTok.

Timp de trei ani, a lucrat alături de români pentru a ajuta refugiații la trecerea frontierei și a fost impresionat de generozitatea, bunătatea și disponibilitatea lor de a se implica fără să aștepte nimic în schimb.

El a adăugat că este plăcut surprins de cât de bine vorbesc engleza tinerii români: „Cel mai mare segment de vorbitori de limbă engleză din Europa, cu vârste de până la 30 de ani, se află în România. Nu în Norvegia sau în altă parte…”

Motivul pentru care Charles laudă Capitala

Americanul a vorbit și despre București, pe care îl consideră un oraș sigur, mai ales în comparație cu New York-ul, unde oamenii trebuie să fie mult mai atenți atunci când ies pe stradă.

„Bucureștiul este cel mai sigur oraș mare din Europa, (…). Vin din New York, unde practic trebuie să porți o armă dacă vrei să îți cumperi 1 litru de apă”, a precizat bărbatul.

L-a atras și frumusețea naturală a României, în special peisajele din Munții Carpați, care l-au fascinat de la prima vedere.

Ce nu îi place la țara noastră

Americanul a vorbit și despre lucrurile care îl deranjează la viața din România, deși spune că sunt foarte puține. L-a amuzat, de exemplu, faptul că românii își aleg hainele mai degrabă după calendar decât după vreme.

„Ce nu-mi place la România… Voi fi foarte clar. Dacă e ultimă zi de septembrie și e foarte cald, oamenii poartă haine de vară. Apoi, pe 1 octombrie, ies în haine groase de iarnă…”

El a mai spus că românii ar trebui să își prețuiască mai mult țara: „Cred că românii nu apreciază cât de uimitoare este această țară, (…). Voi nu prea apreciați cât de uimitori sunteți.”

În cele din urmă, a spus că l-a surprins neplăcut mentalitatea învechită pe care încă o au unele persoane.

„Nu am nimic rău de spus despre România. Cu excepția unor oameni cu mentalitate comunistă închisă… În rest, iubesc să trăiesc aici”, a punctat bărbatul, conform Click.ro.

Videoclipul în care Charles vorbește despre România a strâns peste 400.000 de vizualizări și mai mult de 40.000 de aprecieri în numai 24 de ore.

