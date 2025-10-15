Reacția unui turist american după ce a asistat la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Ce a spus despre evenimentul de la Iași

Iașul a strâns și în acest an mii de oameni la pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva. Iată cum a fost experiența pentru un turist american.

Reacția unui turist american după ce a asistat la pelerinajul de Sfânta Parascheva | Shutterstock, Hepta

În fiecare an, în jurul zilei de 14 octombrie, când este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, la Iași se strâng mii de oameni, din România sau din străinătate. Aceștia așteaptă ore întregi pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva.

Ce a spus un turist american după ce a participat la pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva

În ziua hramului Sfintei Parascheva au fost prezenți la slujbă peste 32.000 de persoane. Potrivit unei surse, peste 180.000 de credincioși s-au închinat la racla Sfintei. Atmosfera a fost una încărcată de emoții, oamenii petrecându-și timpul la coadă citind acatiste, rugându-se sau vorbind cu oamenii de lângă ei.

Printre participanți a fost și un turist american. Acesta a fost uluit de evenimentul care a pus stăpânire pe oraș.

„Este incredibil să vezi întreaga țară adunată într-un singur loc, iar orașul prinde viață în moduri pe care nu le-am mai văzut”, a declarat el.

Bărbatul a avut parte de o experiență aparte, care mărturisește că este diferită de tot ce a simțit până acum. De asemenea, a fost plăcut surprins de gastronomia românească. El a luat parte și la „Masa Pelerinilor”, unde s-au servit 60.000 de porții de mâncare, printre feluri fiind și sarmale, care l-au cucerit.

Sfânta Parascheva este sprijinul și mjlocitoarea femeilor și bolnavilor. Este sărbătorită de credincioși în fiecare an pe 14 octombrie. Experiența participării la pelerinajul de la Iași poate fi copleșitoare, încărcătura emoționantă fiind foarte mare, dar și dificultățile fizice, fiind necesare ore îndelungate petrecute la coadă. În ciuda tuturor acestor vitregii, creștinii continuă să se adune în număr mare la racla Sfintei Parascheva, cu rugăciune în suflet.