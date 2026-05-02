Home News Inedit Ultimele momente ale unei victime din Pompei au fost recreate. Prin ce a trecut bărbatul care a încercat să se protejeze cu un vas

Experții au dezvăluit ultimele momente ale unei victime din Pompei, cu ajutorul celor mai noi tehnologii, inclusiv inteligența artificială.

Publicat: Sambata, 02 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 14:48
Erupția vulcanului Vezuviu a făcut mii de victime | Shutterstock

Arheologii care studiază situl roman Pompei au folosit inteligența artificială pentru a reconstruit digital ultimele momente din viața unui locuitor al orașului, dar și cum ar fi putut arăta acesta.

Bărbatul a fost ucis în timpul erupției vulcanului Vezuviu, care a decimat orașul, scrie Daily Mail.

În imaginea recreată cu ajutorul AI, se vede cum bărbatul fuge din calea distrugerii.

El a încercat să își protejeze capul cu o oală de teracotă, pe măsură ce lava a început să acopere orașul.

Cercetătorii cred că imaginea care prezintă ultimele momente ale unei victime din Pompei oferă o nouă modalitate de a înțelege dezastrul natural. Experții estimează că acesta ar fi putut ucide până la 16.000 de oameni.

Imaginea a fost creată pornind de la descoperirea rămășițelor bărbatului, care se afla lângă un alt cadavru. Cele 2 persoane au fost prinse de lavă atunci când încercau să fugă din oraș spre coastă, în timpul erupției vulcanice din anul 79 d.Hr.

Experții cred că bărbatul a murit la începutul dezastrului, în timpul unei căderi intense de substanțe vulcanice. El a fost găsit cu un vas de teracotă deasupra capului. Avea asupra sa și o lampă, un mic inel de fier și zece monede de bronz.

Reconstrucția a fost realizată de Parcul Arheologic Pompei, în colaborare cu Universitatea din Padova, pe baza datelor din cercetările arheologice efectuate în apropierea necropolei Porta Stabia, chiar în afara zidurilor orașului antic.

În imagine, bărbatul apare în timp ce alerga pe un drum accidentat, acoperit de resturi. Ținea deasupra capului o oală mare și puțin adâncă, pe care o folosește ca scut, în timp ce în fundal se vede erupția Vezuviului.

Pompei e inclus în patrimoniul mondial UNESCO și e situat lângă Napoli. A fost acoperit de cenușă și piatră ponce atunci când Vezuviul a erupt acum aproape 2.000 de ani. Dezastrul natural a conservat orașul și rămășițele a mii de locuitori într-un mod remarcabil.

Arheologii au descoperit bărbatul cu un mojar din teracotă, interpretat ca o încercare improvizată de a-și proteja capul de pietrele vulcanice mici care cădeau în timpul erupției.

Mai multe victime ale erupției au folosit obiecte obișnuite pentru a se proteja

Relatările antice, inclusiv cele ale scriitorului roman Pliniu cel Tânăr, descriu cum locuitorii din Pompei foloseau obiecte pentru a se proteja în timp ce cenușa și resturile acopereau orașul.

Portretul digital a fost creat folosind inteligență artificială și tehnici de editare foto, menite să transforme datele scheletice și arheologice într-o reprezentare realistă a unei persoane.

„Volumul datelor arheologice e acum atât de mare încât doar cu ajutorul inteligenței artificiale vom putea să le protejăm și să le valorificăm corespunzător, a declarat directorul Parcului Pompei, Gabriel Zuchtriegel. „Dacă e folosită corect, inteligența artificială poate contribui la o reînnoire a studiilor clasice.”

Cercetătorii spun că proiectul are ca scop să facă cercetarea arheologică mai accesibilă și mai captivantă din punct de vedere emoțional pentru public. În același timp, poate menține o bază științifică solidă.

