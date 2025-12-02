Un urs a fost filmat în preajma unui mall din Brașov! Ce s-a văzut în imagini. Românii au făcut spectacol în comentarii

Un urs a fost filmat în preajma unui mall cunoscut din Brașov. Un martor a pus imediat mâna pe telefon și a filmat totul. Clipul a făcut senzație pe TikTok.

Un martor a filmat ursul ce se plimba pe lângă un mall din Brașov | sursa foto: Profimedia

Nu mai este o noutate faptul că urșii au obiceiul de a se apropia de sate și orașe, în demersul de a căuta hrană. Cel mai probabil acest lucru s-a întâmplat și luni, în data de 1 Decembrie 2025, atunci când un urs a fost văzut chiar în preajma unui mall cunoscut din Brașov. Un martor a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a filmat totul, iar imaginile au fost ulterior publicate pe TikTok și au stârnit un val puternic de reacții printre internauți.

Un urs a fost filmat în preajma unui mall din Brașov. Ce s-a văzut în imagini

Incident surprinzător petrecut în data de 1 Decembrie 2025, chiar în preajma celebrului mall Coresi din Brașov. Pe la aproximativ ora 9 seara, un tânăr care se afla în zonă a observat un urs care se plimba liniștit prin preajma cunoscutului mall Coresi din Brașov.

Animalul mirosea plin de interes prin jur, semn că ceea ce l-a ademenit a fost mirosul de mâncare venit, cel mai probabil, de la zona de restaurante din interior. Văzând că nu are sorți de izbândă ca să intre în locație, animalul și-a continuat liniștit de drum, au informat cei de la epitesti.ro.

Întâmplarea a fost filmată de un martor, care a publicat imaginile pe pagina sa personală de TikTok și, așa cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Se pare că autoritățile au fost informate despre prezența animalului și oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului, ca să dirijeze circulația, astfel încât să fie evitate posibilele incidente neplăcute.

„Nu stie ca inchide la 22:00 ??”, „Nu vă supărați raionul cu miere unde este? 😂”, „sărăcuțul de el îl adopt eu , dacă n are stăpân😁😁😁”, „al cui o fi?”, „o zi normală în Brașov 😂😂”, „ce pacat... a ajuns dupa ora inchiderii”, „A venit sa cumpere ceva de Mos Nicolae”, „el n-are voie la cumpărături?”, „a crezut ca e deschis non stop de sarabatori...”, „a venit sa cumpere globuri , instalatie si beteala😂😂😂🥰🥰🥰”, iată doar p parte dintre glumele făcute de internauții care au văzut imaginile cu ursul ieșit seara la plimbare pe lângă celebrul mall Coresi din orașul Brașov.