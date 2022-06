Valentin Urîtescu a murit, la scurt timp după aniversarea de 81 de ani. Cu ce boală s-a luptat actorul în ultimii ani de viață

Îndrăgitul actor Valentin Urîtescu s-a stins din viață, aseară, după o luptă grea cu o boală degenerativă. El tocmai împlinise 81 de ani, la începutul acestei luni, transmite News.ro.

Tristul anunț a fost făcut de colegul lui de breaslă, Valentin Teodosiu pe contul său de Facebook.

„A plecat spre stele şi dragul nostru maestru şi coleg, Nea Vali Uritescu! Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!", a scris actorul Valentin Teodosiu pe rețelele de socializare.

De ce boală suferea Valentin Urîtescu. Actorul era internat într-un centru de îngrijiri

Din cauza problemelor de sănătate, Valentin Uritescu a fost nevoit să retragă din viața publică în ultimii ani. Aparițiile sale la TV au fost din ce în ce mai rare, iar pe scenă, în fața publicului, nu s-a mai putut întoarce.

Anul trecut, actorul a fost internat de urgență la un spital privat, după ce a acuzat stări de rău. Valentin Urîtescu suferea de csindromul extrapiramidal și se afla de ceva timp într-un centru de îngrijire.

În 2019, Valentin Uritescu povestea, într-un interviu acordat pentru AntenaStars, că s-a retras din viața publică și și-a făcut testamentul.

„Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. ‘Ai Sindrom Extrapiramidal!’. Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: ‘Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!’.

„Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: ‘Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!’. Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a dezvăluit actorul Valentin Uritescu, în urmă cu ceva timp, pentru ziarullumina.ro.

Valentin Uritescu o viață dedicată actoriei, pe scenă și în lumina reflectoarelor

Absolvent al Promoţiei 1963 (clasa Constantin Moruzan) a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică “I. L. Caragiale”, Valentin Uritescu alege scena Teatrului “Maria Filotti” din Brăila, pentru ca, după cinci ani, să se angajeze la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. Chemat de Sandu Lazăr şi Ion Cojar în mijlocul trupei, Uritescu caracterizează cei 13 ani (1968 – 1981) drept “cea mai importantă perioadă a vieţii sale”.

Rolul lui Giles Overreach din spectacolul “Răfuiala”, de Philip Massinger, îi aduce premiul special al juriului la Festivalul Tineretului (1978).

Valentin Uritescu a avut o intensă activitate pe scena Bulandra. A jucat, între altele, în: “Luna dezmoşteniţilor”, de Eugene O’Neill, “Cabala bigoţilor”, de Mihail Bulgakov, “A treia ţeapă”, de Marin Sorescu, “Dimineaţa pierdută”, de Gabriela Adameşteanu, “Tartuffe”, de Molière

La Naţionalul bucureştean a făcut parte din distribuţia unor spectacole ca: “Avram Iancu”, de Lucian Blaga, “Vrăjitoarele din Salem”, de Arthur Miller, “Livada de vişini”, de A. P. Cehov, “Numele trandafirului”, de Umberto Eco, “Nunta lui Krecinski”, “Take, Ianke şi Cadîr”, “Crimă pentru pământ” şi “Patimile Sfântului Tommaso D’Aquino”. Importante pentru cariera lui Valentin Uritescu sunt şi rolurile din piesele ”Ultima noapte a lui Socrate”, de Dumitru Solomon, la Teatrul Mundi, dar şi ”Angajare de clovn”, de Matei Vişniec, la Teatrul Levant.

