Medicii, în alertă! Zeci de cazuri noi de rujeolă, confirmate în ultimele zile. Care este cel mai afectat județ

Ce este rujeola

Rujeola sau pojarul este o infecție virală foarte contagioasă care apare că o erupție cutanată și care are simptome asemănătoare cu răceala. Boala este cauzată de Morbillivirus, din familia Paramyxovirus și se transmite pe calea aerului, prin tuse sau strănut.

Virusul rujeolic poate trăi până la două ore pe diferite suprafețe sau în aer și poate infectă 90% din persoanele sensibile. Înainte de crearea vaccinului împotriva rujeolei, boală afecta aproape fiecare persoană în timpul copilăriei. Deși imunizarea a redus dramatic incidența rujeolei în Europa, boala continuă să provoace focare frecvente în comunitățile de copii nevaccinati. La nivel global, rujeola rămâne o cauză principală de deces în rândul copiilor, estimându-se că aproximativ 160.000 de copii mor în fiecare an din cauza complicațiilor bolii, informează experții din cadrul Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control).