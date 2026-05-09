CALIFICARE! România e în semifinalele Mondialului de tenis de masă. “Tricolorele” și-au asigurat o medalie

România a reușit o performanță fantastică și a învins Franța în sferturile de finală de la Campionatul Mondial pe Echipe de tenis de masă. Bernadette Szocs, cu două victorii, respectiv Andreea Dragoman, le-au condus pe “tricolore” spre prima medalie la un astfel de turneu după o pauză de 26 de ani.

În penultimul act, România o va întâlni pe China și indiferent de rezultat, va urca pe podiumul mondial. La aceste turnee, nu se mai joacă finala mică, iar ambele pierzătoare din semifinale sunt premiate cu bronz, acesta fiind motivul pentru care naționala noastră are garantată o medalie.

Semifinala dintre România și China va avea loc sâmbătă de la 14:30 și va fi transmisă pe AntenaPLAY.

România – Franța 3-1. “Tricolorele” s-au calificat în semifinalele Mondialului de tenis de masă

Final: Bernadette Szocs câștigă în fața lui Jia Nan Yuan la capătul unui set 4 dramatic încheiat cu scorul de 14-12. Imediat după victorie, “Bernie” s-a urcat pe masă și a fost urmată de coechipierele sale, care nu și-au putut stăpâni fericirea.

Articolul continuă după reclamă

Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan 10-12, 11-6, 11-4: Szocs câștigă fără probleme actul al treilea, iar România e la un set distanță să ajungă în semifinalele Mondialului pe Echipe pentru prima dată după 26 de ani.

Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan 10-12, 11-6: Românca restabilește egalitatea la seturi.

Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan 10-12: Franțuzoaica își adjudecă primul set din partidă.

Update 21:26: Urmează meciul dintre Bernadette Szocs și Jia Nan Yuan. România – Franța 2-1: Andreea Dragoman o învinge pe Charlotte Lutz în meciul al treilea din sferturi și o aduce pe naționala noastră în avantaj.

Scorul final al partidei a fost 11-6, 11-7, 6-11,11-6. Andreea Dragoman – Charlotte Lutz 11-6, 11-7, 6-11: Dragoman cedează în setul al treilea. Andreea Dragoman – Charlotte Lutz 11-6, 11-7: Dragoman se ține tare și câștigă și al doilea set al confruntării cu Lutz. “Tricolorele” sunt la un set distanță să preia conducerea partidei din sferturi la general.

Andreea Dragoman – Charlotte Lutz 11-6: Românca începe bine primul set din partida a treia de la Mondial.

Update 20:55 A început meciul al treilea al sfertului de finală: Andreea Dragoman – Charlotte Lutz.

România – Franța 1-1: “Tricolorele” restabilesc egalitatea la general prin Bernadette Szocs, care se impune în decisiv cu Pavade fără nicio problemă, scor final 11-7, 11-9, 11-13, 5-11,11-2. Bernadette Szocs – Prihtika Pavade 11-7, 11-9, 11-13, 5-11: Al doilea meci din sferturile Mondialului pe echipe se îndreaptă la rândul său în decisiv. Bernadette Szocs – Prihtika Pavade 11-7, 11-9, 11-13: Frațuzoaica reușește să își adjudece setul al treilea, după ce românca a avut minge de meci. Bernadette Szocs – Prihtika Pavade 11-7, 11-9: “Bernie” câștigă și al doilea set și e aproape să îi aducă un punct României în duelul din sferturi. Bernadette Szocs – Prihtika Pavade 11-7: Start bun pentru “Bernie” în meciul al doilea. Românca își adjudecă primul set.

Update 20:08: Urmează a doua partidă a confruntării. Bernadette Szocs e față în față cu Prithika Pavade.

România – Franța 0-1: Adina Diaconu pierde primul meci al confruntării din sfertul de la Mondial. Românca a cedat în decisiv, iar scorul final al partidei cu Jia Nan Yuan a fost 11-7, 11-13, 8-11, 11-8,5-11. Adina Diaconu – Jia Nan Yuan 11-7, 11-13, 8-11, 11-8: Dramatism total în primul meci din sferturile Mondialului. Diaconu câștigă setul al patrulea și trimite prima partidă în decisiv. Adina Diaconu – Jia Nan Yuan 11-7, 11-13, 8-11: Franțuzoaica se impune și în al treilea set și preia controlul primei partide.

Adina Diaconu – Jia Nan Yuan 11-7, 11-13: Românca cedează în al doilea set după ce n-a reușit să convertească trei mingi de set. Adina Diaconu – Jia Nan Yuan 11-7: Românca începe bine primul meci din sferturile Mondialului pe echipe.

Update 19:10: Adina Diaconu – Jia Nan Yuan: A început primul meci din sferturile Mondialului.

Update 19:07: Jucătoarele României au intrat în scenă pe maneaua “Made in Romania”, care a redevenit celebră recent după ce Inter a cucerit titlul alături de Inter.

Update 19:05: Partida din sferturile Campionatului Mondial pe Echipe dintre România și Franța urmează să înceapă. Prima partidă este cea dintre Adina Diaconu și Jia Nan Yuan.

Duelul foarte important dintre România şi Franţa va fi transmis şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Tricolorele vin după o victorie uriaşă şi dramatică împotriva Egiptului în optimile competiţiei. România s-a impus cu 3-2 în optimile Mondialului pe Echipe, desfăşurarea disputei fiind de un dramatism absolut. Nu numai că duelul s-a decis în meciul decisiv, dar s-a ajuns până în setul decisiv!

Andreea Dragoman (25 de ani) a adus punctul victoriei României, învingând-o în ultimul meci, cu 3-2 la seturi, pe Dina Meshref (32 de ani). Dragoman a adus victoria României cu 11-8 în setul decisiv.

România este vicecampioana europeană en-titre, în timp ce Franţa este medaliată cu bronz la ultimul Campionat Mondial pe Echipe. Duelul, care va avea loc pe OVO Arena Wembley, şi care poate fi urmărit în direct în AntenaPLAY, se anunţă a fi incendiar.

Lotul României la Mondialul pe Echipe este format din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia.