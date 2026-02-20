Julia Sauter, locul 17 la patinaj artistic, la JO de Iarnă. Ce a transmis ea după ce a bifat cea mai bună performanță a României

Antena Căutare
Julia Sauter, reprezentanta României la patinaj artistic la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026, a fost clasată pe locul 17, cu record personal de puncte și cea mai bună performanță din istoria olimpică a țării noastre în proba feminină. 

Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 11:29 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 11:38
Galerie
Julia Sauter, moment sublim la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | gettyimages.com

Titlul olimpic a fost câștigat de Alysa Liu (Statele Unite), argintul a revenit japonezei Kaori Sakamoto, iar bronzul a fost obținut de Amy Nakai (Japonia).

Julia Sauter a explodat de bucurie când și-a văzut noul record personal:

„Când am auzit 190 de puncte, wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Am fost atât de fericită”, a transmis Julia, patinoatoarea artistică română de origine germană, în vârstă de 28 de ani.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a transmis că locul 17 olimpic la patinaj artistic este mai mult decât o clasare – este cea mai bună performanță a unei reprezentante tricolore din istoria participărilor feminine la Jocuri. Precedentele performanțe fiind: Beatrice Huștiu – locul 29 la Grenoble 1968, Roxana Luca Hartmann– locul 23 la Salt Lake City 2002 și locul 26 la Torino 2006”, a mai transmis Comitetul.

Citește și: Performanță remarcabilă pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob 2 persoane

Julia Sauter, cea mai bună performanță din istoria olimpică a României la proba feminină de patinaj artistic

„Cu un program liber marcat de maturitate și curaj, Julia Sauter a încheiat la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 cu cea mai bună performanță a carierei la liber (127.80 puncte) și cu personal best la total (190.93 puncte). Performanța i-a adus locul 17 olimpic și un zâmbet cât o medalie.

Julia a deschis programul cu multă încredere , reușitele de la triplu Lutz, apoi combinatiile triple cu duble au fost un semnal de încredere și determinare. În total, programul ei a inclus 6 sărituri triple în program, construind un conținut tehnic solid și ambițios. După ce secvența de pași a primit nivel 4, au urmat piruete de același nivel si scorul tehnic a crescut la 66.28 puncte”, au transmis reprezentanții Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

„Un program complet, patinat cu inteligență tactică și control emoțional, latura artistică a fost apreciată în componente, compoziția (7.54), prezentarea (7.86) și stilul de patinaj (7.64) au adunat alte 61.52 de puncte.

Milano Cortina este competiția în care Julia a demonstrat că maturitatea și experiența, dublate de muncă și determinare, pot aduce performanță. Eleva antrenată de Roxana Luca a depășit performanța acesteia de la Jocurile Olimpice de Iarnă Salt Lake City 2002 (locul 23.), confirmând progresul generației actuale”, a mai transmis Comitetul.

Citește și: Apariție-surpriză la JO de Iarnă 2026. Un câine s-a întrecut cu sportivele pe pârtia de schi. Ce au spus stăpânii lui Nazgul

Ce a transmis Julia Sauter după explozia de bucurie de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: „Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”

După competiție, Julia a acordat un interviu în care a spus că nu știe cât va mai concura, poate un an sau doi.

„Cred că pe tot parcursul sezonului am încercat să rămân mereu în moment. Roxana (n.r. antrenoarea sa) m-a ajutat să mă dezvolt pas cu pas. Am cumpărat și un program de psihologie sportivă pentru a-l avea în «valiza» mea. Observ că totul devine din ce în ce mai bun, inclusiv modul în care abordez competițiile. Desigur, obiectivul era ca totul să se îmbine perfect la această competiție.

Nu știu încă cât voi mai concura, poate încă un an, maximum doi. Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat. Și la un moment dat trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață, și nu mai ești tânăr!”, a spus Julia Sauter, pentru Golden Skate.

Colaj cu Julia Sauter
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Bărbatul de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 care a devenit vedetă peste noapte fără ca măcar să participe. Cum e posibil

Înapoi la Homepage
Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
