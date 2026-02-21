Diagnosticul neașteptat primit de Mircea Lucescu de la medicii din Belgia. Ce urmează să i se întâmple

Antena Căutare
Ce diagnostic neașteptat a primit Mircea Lucescu de la medicii din Belgia. Ce urmează să i se întâmple

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 21 Februarie 2026, 09:02 | Actualizat Sambata, 21 Februarie 2026, 10:27
Selecționerul Mircea Lucescu a apelat recent la expertiza unei echipe medicale din Belgia pentru a afla mai multe detalii despre diagnosticul său. | Hepta

Mircea Lucescu a fost plecat în Belgia pentru un consult amănunțit, iar medicii i-au dat un verdict la care nu se aștepta.

Mircea Lucescu, sfătuit să părăsească banca naționalei

În speranța că diagnosticul pe care l-a primit în România nu este cel corect, selecționerul naționalei a apelat la o echipă de medici din Belgia pentru un consult detaliat. Din nefericire, aceștia i-au comunicat că problemele lui de sănătate s-au complicat și l-au sfătuit să se retragă de pe banca naționalei. El a fost internat la începutul lunii februarie la Spitalul Universitar pentru a fi tratat pentru o infecție subcutanată. În ianuarie, imediat după sărbători, Mircea Lucescu a mai fost internat pentru o răceală severă care îi afectase inima și starea generală de sănătate.

Articolul continuă după reclamă

Selecționerul nu a luat încă o decizie finală, iar FRF nu a anunțat deocamdată nimic, deși s-a depășit termenul limită de 20 februarie, data la care Federația Națională de Fotbal a promis că va veni cu un răspuns.

Naționala României participă în acest la Campionatul Mondial după 28 de ani de pauză, iar prima confruntare va fi cu echipa Turciei. Partida se va desfășura în Turcia, iar tricolorii au deja emoții mari, în special pentru că nu știu cine le va fi antrenor.

Pentru că încă nu a luat o decizie, pare că Mircea Lucescu nu ar vrea să renunțe la antreprenorat, deși medicii l-au sfătuit să o facă.

Astăzi selecționerul va purta o discuție cu Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu pentru a ajunge la o concluzie care, cel mai probabil, va fi comunicată public luni.

Având în vedere că e posibil ca selecționerul să nu fie pe banca naționalei la baraj, Răzvan Burleanu ar fi reluat discuțiile cu Edi Iordănescu și Gică Hagi, dar niciunul dintre ei nu este de acord să preia naționala cu atât de puțin timp înainte.

Există posibilitatea ca la meciul cu Turcia cel care va sta pe banca naționalei să fie Mihai Stoichiță, în cazul în care Mircea Lucescu anunță că renunță să mai antreneze echipa României și se va preocupa de problemele sale medicale. Stoichiță ar putea fi ajutat de Florin Constantinovici și Jerry Gane.

După baraj, cel mai probabil echipa României va avea un nou selecționer, iar informațiile recente apărute în presă sugerează că ar putea fi Gică Hagi. Urmează ca FRF să anunțe o decizie finală în decursul zilei de luni. Turcia – România se va disputa pe 26 martie, de la ora 20:00, la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș.

