Ce tort neobișnuit a avut Radu Drăgușin la nunta cu Ioana Stan. Cine au fost marii absenți de la eveniment

Radu Drăgușin și soția lui, Ioana Stan, au ales un tort neobișnuit pentru petrecerea de după cununia civilă și religioasă. Cei doi s-au căsătorit în cursul zilei de marți, 20 ianuarie 2026, iar evenimentul a fost foarte discret.

Începutul noului an a venit cu un pas important pentru Radu Drăgușin pe plan sentimental. După ce și-a cerut iubita în căsătorie în urmă cu doar câteva luni, fotbalistul nu a stat prea mult pe gânduri și a dus-o pe Ioana Stan în fața altarului.

Pentru că este foarte discret când vine vorba despre viața personală, puțini sunt cei care au știut că tânărul s-a căsătorit marți, 20 ianuarie 2026, cu aleasa inimii. Marele eveniment a fost organizat în mare secret, însă primele imagini cu Radu Drăgușin și partenera lui nu au întârziat să apară în presă.

Cei doi au avut parte de un moment emoționant pe care nu o să-l uite niciodată. După ce au spus „DA” la starea civilă, tânărul și soția lui au petrecut alături de familie și de prieteni. De asemenea, au existat și câțiva absenți de la discreta petrecere.

Ce tort au ales Radu Drăgușin și Ioana Stan pentru nuntă

Se pare că Radu Drăgușin și Ioana Stan și-au dorit o nuntă simplă și discretă pe care să o țină cât mai departe de ochii curioșilor. La marele eveniment au fost prezente persoane importante pentru cei doi, dar și nume celebre din lumea fotbalului.

Un alt detaliu care a luat prin surprindere pe toată lumea a fost tortul pe care fotbalistul și soția lui l-au ales. Aceștia nu și-au dorit un desert impunător și foarte înalt, ci au ales un tort clasic și simplu de tiramisu pe care a fost trecută data nunții.

Cine au fost marii absenți de la nunta lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan

Colegii lui Radu Drăgușin de la Tottenham au lipsit de la nunta acestuia cu Ioana Stan, însă motivul este întemeiat. Echipa a avut un meci important în Liga Campionilor chiar pe 20 ianuarie 2026.

Tottenham a luptat pentru o victorie cu Borussia Dortmund, la Londra. Așadar, colegii fotbalistului nu au putut să fie prezenți la marele eveniment.

De asemenea, Radu Drăgușin nu s-a aflat alături de ei, în Liga Campionilor, din cauza accidentării suferite recent. Un lucru este cert, această pauză i-a prins bine tânărului proaspăt căsătorit.