Radu Drăgușin și Ioana Stan s-au căsătorit în secret. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie a îmbrăcat tânăra

Marți, 20 ianuarie 2026, Radu Drăgușin și partenera lui, Ioana Stan, au făcut un pas important în relația lor. Cei doi s-au căsătorit civil în mare secret, iar primele imagini de la marele eveniment nu au întârziat să apară.

Marți, 20 ianuarie 2026, Radu Drăgușin și partenera lui, Ioana Stan, au făcut un pas important în relația lor

Radu Drăgușin și Ioana State trăiesc o frumoasă poveste de iubire de aproximativ șase ani. Deși este un nume celebru în lumea sportului, fotbalistul a preferat să fie discret în ceea ce privește viața personală.

Așadar, puțini sunt cei care știu că tânărul și partenera lui se căsătoresc civil astăzi, 20 ianuarie 2026. Aceștia au făcut marele pas în secret, însă primele imagini de la starea civilă au apărut în presă.

Radu Drăgușin a decis să își ceară iubita în căsătorie la începutul lunii octombrie 2025. Ioana Stan a fost luată prin surprindere de întrebarea fotbalistului, dar răspunsul său a fost un sincer „DA”. Un lucru este cert, tânărul a cumpărat un inel pe măsura așteptărilor pentru viitoarea lui soție.

Cum a arătat Ioana State într-o rochie albă și lungă la cununia civilă cu Radu Drăgușin. Primele imagini de la discretul eveniment

Într-o zi atât de importantă, Radu Drăgușin și Ioana State au avut aproape familia și prietenii. Cei doi au mers cu zâmbetul pe buze către starea civilă, unde au spus cel mai hotărât „DA” din viața lor.

Invitații nu și-au putut lua ochii de la partenera fotbalistului. Tânăra a îmbrăcat o rochie albă, lungă și mulată care i-a scos în evidență silueta de invidiat și frumoasele trăsături ale feței. În plus, aceasta și-a asortat ținuta cu un buchet deosebit de cale negre.

Nici Radu Drăgușin nu a trecut neobservat. Fotbalistul a purtat un costum maro și o cămașă albă. Din imaginile surprinde se poate vedea faptul că tânărul a fost foarte atent la partenera lui. De asemenea, acesta a savurat-o din priviri ori de câte ori a avut ocazia.

Unde a cerut-o de soție Radu Drăgușin pe Ioana Stan

Ioana Stan a avut parte de o cerere în căsătorie ca în povești. Radu Drăgușin a avut grijă să-i ofere inelul într-un cadru spectaculos, în Londra. Cei doi au fost înconjurați de trandafiri albi și multe lumânări în unicul moment.

Mai mult, reacția tinerei a fost pe măsura așteptărilor. Se pare că fotbalistul i-a făcut o surpriză de zile mari atunci când s-a pus în genunchi și i-a adresat marea întrebare.

Pozele de la cererea în căsătorie au fost făcute publice chiar de Radu Drăgușin pe rețelele sociale. Deși este rezervat când vine vorba de viața personală, tânărul nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale clipe pe care le trăiește.

„Tu, eu, pentru totdeauna”, este descrierea folosită de fotbalist în dreptul imaginilor.

În plus, postarea lui Radu Drăgușin a generat o mulțime de reacții și peste 200 de mii de like-uri. Prietenii virtuali și-au dorit să-i transmită felicitări și să-l laude pentru gestul său.

