Radu Drăgușin s-a logodit. Cum a cerut-o fotbalistul în căsătorie pe Ioana Stan. Cadrul de poveste în care s-a întâmplat totul

Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Iată cum a pus totul la cale.

A venit rândul unui alt fotbalist de la Națională să meargă în fața altarului. Este vorba de Radu Drăgușin, în vârstă de 23 de ani, care și-a cerut iubita în căsătorie. Ioana Stan are tot 23 de ani și a fost surprinsă de fotbalist într-un cadru de poveste.

Radu Drăgușin și Ioana Stan se pregătesc de nuntă. Cum a cerut-o fotbalistul

Radu Drăgușin și Ioana Stan sunt pregătiți să facă pasul cel mare, după aproape cinci ani de relație. Fotbalistul și-a arătat latura romantică, cerându-și iubita de soție într-un cadru special.

Cei doi au postat câteva imagini surprinse în momentul cererii, iar mai bine de 100.000 de internauți le-au apreciat.

Cererea în căsătorie a avut loc la Londra, orașul care le-a devenit acasă după transferul fotbalistului la Tottenham, și unde s-au mutat împrună în urmă cu un an. Ioana a spus da pe balconul unei clădiri istorice din capitala Marii Britanii, înconjurată de flori, petale și lumânări albe.

Ioana Stan este un sprijin de nădejde pentru Radu Drăgușin, atât în viața personală, cât și profesională. Aceasta este studentă la Facultatea de Arhitectură, continuându-și studiile în Marea Britanie pentru a fi alături de cel care îi va deveni soț.

„Acum s-au mutat împreună în Londra. Este ceea ce îi trebuie lui Radu. Mă bucur că s-au mutat împreună. Ea o să continue acolo școala. E în anul patru la Arhitectură, din șapte ani. Nu e o fată care vrea în cluburi. E o dragoste frumoasă între ei. Eu nu am nicio suspiciune și cred că îl iubește pe bune.

E o fată cu picioarele pe pământ, o fată educată. Am avut discuții cu ea și am învățat-o anumite lucruri pe care trebuie să le facă pentru ca el să aibă liniștea necesară. Mă ajută, pot să spun, în cariera lui Radu. Vine la meciuri, e fana lui numărul unu.

Dar este o fată foarte inteligentă care înțelege că viața de sportiv necesită sacrificii și este dispusă să le facă lângă el”, spunea, conform unei surse, Florin Manea, impresarul fotbalistului, în 2024 despre iubita lui Radu Drăgușin.