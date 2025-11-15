Anastasia, mezina lui Cristi Chivu, la 15 ani. Imaginea rară cu adolescenta și mama ei, cu care seamană leit

Recent, Adelina Chivu și-a surprins umăritorii, după ce a postat o fotografie rară alături de mezina ei și a lui Cristi Chivu.

Adelina și Cristi Chivu sunt căsătoriți de mai bine de 17 ani și au împreună două fiice, Natalia și Anastasia. Cei doi au locuit aproape două decenii în Italia, iar, în această perioadă, și-au ținut viața personală departe de ochii curioșilor. Totuși, renumitul antrenor de fotbal și soția sa mai împărtășesc, când în când, imagini cu urmăritorii de pe Instagram.

Recent, Cristi și Adelina Chivu au avut motiv de sărbătoare! Mezina lor a împlinit 15 ani, iar mama ei a marcat momentul cu o imagine rară postată pe rețelele de socializare.

Mezina lui Cristi Chivu a împlinit 15 ani

Cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Adelina Chivu a postat pe Instagram o imagine în care apare alături de sărbătorită. În rochii lungi, elegante, foarte asemănătoare și zâmbitoare, cele două par, mai degrabă, două prietene decât mamă și fiică.

„15 ani de binecuvântări! La mulți ani, îngerașule! Te iubește, mami!”, a scris Adelina Chivu pe contul personal de Instagram.

Imaginea cu adolescenta este o postare rară, având în vedere că, încă de acum doi ani, Adelina Chivu dezvăluia că Anastasia și Natalia, care va împlini 17 ani în februarie 2026, nu sunt mari amatoare de postări pe paginile părinților celebri.

„Pot să zic orice, că sunt la școală, altfel nu m-ar lăsa. Sunt rușinoase, nu se lasă pozate. Sunt bine, sunt foarte drăguțe. Anastasia seamănă bine fizic cu mine, un pic și caracterial. În schimb, Natalia e foarte amuzantă. Mie îmi place să cred că eu sunt aia amuzantă dintre mine și soț. Cristi e implicat, petrece timp cu ele. Vin mai des acum în România, pentru că am mai mult timp liber cu fetele. De fapt, sunt ele mai independente și îmi recâștig puțin din independența mea, pot să mă plimb, să-mi văd prietenii", declara Adelina despre fiicele sale și viața ei, la începutul anului 2023, citată de digifm.ro.

Natalia și Anastasia au moștenit de la tatăl lor pasiunea pentru fotbal

Fiicele lui Cristi Chivu au moștenit pasiunea pentru fotbal de la tatăl lor. În urmă cu câteva săptămâni, Adelina a postat la Instastory câteva imagini de la un meci de fotbal, unde cele două fete erau adversare. Partida a avut loc pe terenul Școlii Americane din Milano, acolo unde Natalia și Anastasia sunt eleve, notează o sursă.