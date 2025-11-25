Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stabilit data și locația nunții. Unde și când va avea loc evenimentul anului 2026

Cristiano Ronaldo și logodnica lui, Georgina Rodriguez, au stabilit deja data nunții.

Celebrul fotbalist și logodnica lui au stabilit toate detaliile care țin de ziua nunții, un eveniment care cu siguranță se va remarca în lumea mondenă prin lux și eleganță.

Sportivul portughez în vârstă de 40 ani au ales locația pentru desfășurarea nunții, precum și data marelui lor eveniment. Cei doi aleg să se căsătorească după încheierea Cupei Mondiale de Fotbal, anul următor.

În prezent, Cristiano Ronaldo joacă la echipa Al Nassr și dorește să se focuseze pe joc până când va veni momentul să se lase emoționat de marele eveniment din viața lui.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au cunoscut în 2017, într-un magazin Gucci, pe vremea când ea era consultant de vânzări. Fotbalistul a intrat în magazin, iar Georgina a fost cea care l-a întâmpinat și ajutat la cumpărături.

Întâlnirea lor i-a schimbat complet viața Georginei, care, după insistențele celebrului sportiv, cei doi au ieșit împreună și au devenit un cuplu la scurt timp. Timp de 6 ani, Georgina și Cristiano au pus bazele unei familii frumoase, trăind împreună o poveste de dragoste ca în filme.

Georgina, în vârstă de 31 ani, a primit în vara acestui an un inel de logodnă de la iubitul ei. Georgina Rodríguez și-a arătat inelul de 3 milioane de dolari pe covorul roșu la Veneția pentru prima dată, la cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția.

Acum cei doi, împreună cu copiii lor, se pregătesc pentru cel mai mare eveniment din familie. Nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez va avea loc în orașul Funchal din Madeira, locul nașterii celebrului fotbalist, în luna august a anului viitor.

Pentru Ronaldo contează extrem de mult relația pe care acesta o are cu locul în care a copilărit și și-a început cariera. Ceremonia religioasă va avea loc la Se Catedral de Nossa Senhora da Assunção. După ce va avea loc cununia religioasă, invitații vor fi transportați către un complex hotelier de lux pentru petrecerea de lux.

Chiar dacă starul este cel mai bogat fotbalist, se pare că el și Georgina au ales să aibă parte de un eveniment restrâns, la care sunt invitați membrii familiei, câțiva prieteni și doar o parte dintre colegii de echipă ai sportivului.

Cu siguranță la petrecerea anului 2026 vor lua parte și personalități din lumea sportului și a divertismentului.

