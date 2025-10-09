Internauții s-au împărțit în două tabere rivale și s-au întrecut în comentarii după ce Leonard Doroftei a publicat o imagine îmbrăcat în uniformă de militar.

Leonard Doroftei este în centrul unui scandal mediatic după ce a apărut în mediul online îmbrăcat într-o uniformă de militar. Deși intenția fostului pugilist a fost de a „promova mișcarea”, postările în care a apărut i-au adus de fapt un val de critici și de vorbe dure care, ulterior, au și primit răspunsul din partea acestuia.

Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a ajuns la isteria din mediul online și cum s-au împărțit internauții în două tabere rivale.

Cum le-a răspuns Leonard Doroftei celor care l-au criticat după ce a îmbrăcat uniforma militară

Fostul campion mondial la box a devenit ținta sigură a unor critici după ce a apărut într-un videoclip al Centrului Militar Județean Prahova în timp ce efectua traseul aplicativ de admitere îmbrăcat într-un costum specific.

Intenția videoclipului a fost de a promova mișcarea, așa cum chiar Leonard Doroftei a menționat pe pagina sa de Facebook, însă unii internauți au considerat că fostul pugilist promovează de fapt înrolarea în armată.

Mesajul postării al cărui scop a fost unul motivațional a fost întărit de melodia celor de la BUG Mafia - „Cât poți tu de tare”, iar apoi fostul pugilist a revenit cu o postare și pe pagina sa, menționând că și-a dorit să promoveze mișcarea, fără să ceară cuiva să se înroleze în armată.

„Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea !” a scris el, urmând ca internauții să îl pună la zid:

„Bună regia, pentru cei slabi de minte. Pentru cei ca mister Bean.”;

„De ce nu se înrolează și fiul tău?”;

„Te-ai sau te-au tâmpit? Păstrează-ți demnitatea”;

„Nea' Leonard Doroftei Oficial, mai bine stai departe de faze de genul ca n-o să fie ok... Rămâi în memoria noastră cu ceea ce ai realizat pe plan sportiv, că e mai bine ața... părerea mea, bineînțeles...”;

„S-a vândut și ăsta. Ce vrei, bă, să te ia exemplu tinerii și să se înroleze? Îmbracă-i pe copiii tai și mergi și tu cu ei, nu îi mai influența pe alții!!!”;

„Știți că sunteți folosit, nu-i așa?” sunt doar câteva dintre comentariile care l-au făcut pe sportiv să reacționeze:

„Am cerut eu copilului tău să facă armata?”, „Am pus o filmare cu proba fizică, o probă la care am fost provocat, nu am cerut nimănui să meargă la armată”.

Iată și videoclipul cu pricina, unde oficialii au ales o descriere reprezentativă:

„Fără alte prezentări, vă oferim un exemplu...mondial! Leonarddd Dorin DOROFTEI!

Mulțumim, Moșu’ Leonard Doroftei Oficial , pentru faptul că ne-ai reamintit că performanța începe cu… o promisiune: ”Să nu te oprești niciodată.”

Iar tu! Tinere! Nu trebuie să devii campion mondial, dar fii campionul propriei tale motivații!”

Totuși, în secțiunea de comentarii au fost și internauți care l-au susținut și l-au apreciat pe fostul campion mondial la box.

„Un adevărat Campion stimă și Respect, o provocare reușită!”;

„Felicitări dle Doroftei pentru sprijinul dat ca imagine Armatei Române.Succes soldati,fiți români responsabili,țara vă iubește. 8. 10. 25.G. Bogdan,fost ploiestean, azi scriitor, București.”;

„Felicitări, un minunat exemplu!”;

„Tot respectul !” sunt doar câteva dintre comentariile de apreciere.