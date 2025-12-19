Antena Căutare
Dan Petrescu s-ar afla în stare gravă. Ce dezvăluiri a făcut Gino Iorgulescu despre antrenor: „Doamne ajută să se facă bine”

Gino Iorgulescu a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Se pare că antrenorul nu se simte deloc bine. Iată ce detalii au ieșit la iveală.

Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 11:38
Gino Iorgulescu a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Dan Petrescu trece printr-o perioadă dificilă. Antrenorul se confruntă cu probleme grave de sănătate despre care nu se cunosc prea multe informații. Un lucru este cert, acesta s-a retras pentru o perioadă din activitate pentru a avea mai multă grijă de el.

„Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce”, a fost mesajul transmis de antrenor în luna octombrie, potrivit cancan.ro.

De asemenea, Dan Petrescu a evitat aparițiile publice, concentrându-se asupra stării sale de sănătate. În aceste momente grele, antrenorul are aproape familia, dar și prietenii. Printre cei care îl susțin se numără și bunul său prieten Gino Iorgulescu.

Puțini sunt cei care știu că Dan Petrescu și Gino Iorgulescu se cunosc de foarte mult timp. Mai mult, aceștia au legat o prietenie strânsă, rămânând în relații excelente până în prezent.

Ce a mărturisit Gino Iorgulescu despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

De curând, Gino Iorgulescu a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre starea gravă în care se află prietenul său, Dan Petrescu. În plus, președintele LPF a fost profund afectat de situație delicată prin care trece antrenorul.

„A jucat la mine și l-am avut și antrenor la mine la FC Național. Eu eram și prieten cu ei. Îți creează un disconfort (n.n. când afli de problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu). Se zbârlește pielea pe mine”, a mărturisit acesta, potrivit prosport.ro.

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată”, a mai adăugat președintele LPF.

De asemenea, Gino Iorgulescu a dat de înțeles că starea de sănătate a lui Dan Petrescu s-ar putea complica, însă speră ca acesta să se facă bine. Mai mult, acesta a evidențiat că nu cunoaște prea multe detalii despre boala care l-a făcut pe antrenor să renunțe la cea mai mare pasiune a lui.

„Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a mai dezvăluit fostul fotbalist, conform sursei citate mai sus.

În urma problemelor de sănătate, Dan Petrescu ar fi slăbit 30 de kilograme. De altfel, există o mulțime de zvonuri cu privire la boala de care suferă antrenorul. Confesiunile lui Gino Iorgulescu dau de înțeles că acesta ar avea cancer, motiv pentru care ar apela și la chimioterapie, o procedură care oprește multiplicarea celulelor canceroase, conform cancan.ro.

